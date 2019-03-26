《虫林大作战》曝"盗蜜者"角色海报，海报中 “腿长腰细”的黄蜂和身穿“貂皮大衣”的蛾子，一反大众对害虫们的普遍印象。









例如黄蜂“身材高挑、腿长逆天、A4细腰”，飞蛾“头戴长天线，身穿貂皮袄”等外形特点，以达到对角色外形和性格的最佳展现效果，不失可爱和滑稽。“凶神恶煞”的害虫们与萌态可掬的虫虫们针锋相对，会上演怎样的“巅峰对决”，不禁引起观众好奇。





《虫林大作战》的反派联盟“盗蜜者”的主要成员包括黄蜂和飞蛾两大昆虫。《小王子》制作团队在电影角色确定的过程中，没有选择和蜜蜂，蟋蟀有着巨大体型差异的其他昆虫，而是选择了小小的黄蜂和飞蛾作为主要反派，其中原因不禁让人好奇。





原来，团队在查阅大量资料后发现黄蜂和飞蛾，是蜜蜂在自然界中的两大天敌。黄蜂因为不能像蜜蜂一样酿造蜂蜜，也不能像蜜蜂一样筑造蜂巢，经常侵占蜂巢和抢夺蜂蜜。众所周知，大多数飞蛾是夜行性昆虫，经常在夜晚飞进蜂箱偷偷吸食花蜜。团队将这一点加入剧情中，一方面使剧情更加紧张有趣，另一方面可以侧面的将昆虫知识传播给观众。

编辑：隐饮