网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《虫林大作战》曝"盗蜜者"角色海报

害虫大亮相：黄蜂腿长腰细 蛾子威武雄壮

2019-03-26 14:34:18 来源：Mtime时光网

《虫林大作战》曝"盗蜜者"角色海报，海报中 “腿长腰细”的黄蜂和身穿“貂皮大衣”的蛾子，一反大众对害虫们的普遍印象。
       时光网讯 由法国经典动画电影《小王子》制作团队全新打造的冒险动画电影《虫林大作战》日前曝光“盗蜜者”版角色海报。海报中 “腿长腰细”的黄蜂和身穿“貂皮大衣”的蛾子，一反大众对害虫们的普遍印象，别出心裁的形象设计十分吸引眼球。据悉，该片将于4月13日正式登陆大银幕，巧借春光，为观众们带来一场轻松奇妙的“虫林”冒险之旅。

       在此次曝光的角色海报中，婀娜多姿的黄蜂女王、高大魁梧的黄蜂守卫、憨态可掬的飞蛾博士和威武雄壮的飞蛾老爹霸气登场。为了改变大众对害虫的固有印象，《小王子》制作团队查阅大量昆虫相关的资料，在角色拟人化的过程中，选取害虫的突出特性加以巧妙地结合。

       例如黄蜂“身材高挑、腿长逆天、A4细腰”，飞蛾“头戴长天线，身穿貂皮袄”等外形特点，以达到对角色外形和性格的最佳展现效果，不失可爱和滑稽。“凶神恶煞”的害虫们与萌态可掬的虫虫们针锋相对，会上演怎样的“巅峰对决”，不禁引起观众好奇。

       《虫林大作战》的反派联盟“盗蜜者”的主要成员包括黄蜂和飞蛾两大昆虫。《小王子》制作团队在电影角色确定的过程中，没有选择和蜜蜂，蟋蟀有着巨大体型差异的其他昆虫，而是选择了小小的黄蜂和飞蛾作为主要反派，其中原因不禁让人好奇。

       原来，团队在查阅大量资料后发现黄蜂和飞蛾，是蜜蜂在自然界中的两大天敌。黄蜂因为不能像蜜蜂一样酿造蜂蜜，也不能像蜜蜂一样筑造蜂巢，经常侵占蜂巢和抢夺蜂蜜。众所周知，大多数飞蛾是夜行性昆虫，经常在夜晚飞进蜂箱偷偷吸食花蜜。团队将这一点加入剧情中，一方面使剧情更加紧张有趣，另一方面可以侧面的将昆虫知识传播给观众。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 虫林大作战
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

虫林大作战

虫林大作战 (2017)

0.0

导演：Arnaud Bouron

主演：贾斯汀·朗

在线播放

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《爱，死亡和机器人》你赢了！

Netflix这部成人动画短片集火遍了全球

Netflix砸钱，大卫芬奇出力，你想看的它都有。
2

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..
3

凯文费奇宣布漫威电影宇宙阶段性完结

定名“无限传奇” 金刚狼死侍即将回归？

漫威电影已经上映的22部电影统一定名“无限传奇”，一个..
4

基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终..
5

传《复仇者联盟4》时长3小时以上！

最长漫威宇宙电影诞生？ 院线称片长182分钟

有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映..

查看更多