这场科技龙头的发布会与往常不同，出席的嘉宾不是科技大佬，而是多位好莱坞一线影星。

时光网讯 苹果正式进军好莱坞。当地时间25日上午，苹果在库比蒂诺市的总部发布最新项目，包含即将在秋季上线的在线平台Apple+，以及多部电视剧。也正因如此，这场科技龙头的发布会与往常不同，出席的嘉宾不是科技大佬，而是多位好莱坞一线影星。























时光网北美资深记者Brent Simon之前有机会到几部苹果+影集的现场探班，与我们分享苹果+影集值得关注的几项重点，以及苹果+影集和其他智慧型商品的结合将会如何改变影视界的大生态。





首先，由于近年消费者汰换智慧型手机的速度减慢，加上每一代iPhone创新的进步空间逐渐减缩，在多年研发高清平面电影未果之下，既然硬体方面发展已达饱和，苹果所幸把眼光放到影视内容上。改变家庭娱乐的体验一向都是苹果的最终目标，加上苹果公司的现金底子丰厚，转战影视内容似乎是无可避免的方向。





大家都知道，苹果作为全球智慧型手机龙头的策略，在于重新组合现有的科技技术，用吸引人的包装、使用者趋向性非常高的商品，在科技产业界发展迅速。但说到底，苹果还是一家硬体公司，能否善用品牌影响力在软体内容导向的影视界闯出一片天地，苹果品牌形象是否会让他们畏惧对前卫、原创内容的投资，还有待观察。





苹果流媒体服务预告 在索尼电视部门前任大将Jamie Erlicht与 Zack Van Amburg的领导下，苹果从2017年就开始稳健地打造影视平台。但苹果加入的是一个已经非常饱和的市场，包含奈飞、亚马逊等，在线影视平台竞争非常激烈。这些平台的决策能力、与产业界其他公司的合作、电视剧的品质、观众是否买单等，都会影响未来影视圈大环境的走向。而这些现有的平台最终也将会在苹果Apple+上推出共享内容方案。





今天的发布会上苹果宣布了24部新作品，总耗资超过10亿美金。时光网有机会去探勘两部电视剧的拍摄现场，并带给观众最新独家的幕后花絮。





影集《你睡着了吗？ 》由奥克塔维亚·斯宾瑟、亚伦·保尔及丽兹·卡潘主演，改编自小说家Kathleen Barber的同名小说。这部影集抓准了美国近年对真实犯罪故事的热忱，尤其是大城市中年轻的通勤族群，将是最主要的目标观众族群。这也将能够帮助加强苹果的品牌形象与潮流的结合。





《你睡着了吗？ 》在洛杉矶取景拍摄，讲述一个灰头土脸的记者（奥克塔维亚·斯宾瑟饰演）做的报导帮助警方逮补一个种族歧视谋杀犯（亚伦·保尔饰演），但两人又重新交会发展出故事。在一团谜题中，影集跳跃在过去的回忆与当下发生的事物中，讲述一个有始有终、以角色为叙述重点的故事。





另一部Apple+影集，是“海王” 杰森·莫玛与阿尔法·沃德主演的电视剧《看见》。故事发生在600年后的未来，病毒让所有人类双眼失明，人们早已遗忘看得见的世界是如何。 《看见》结合了《盲流感》、《人类之子》、和《蒙上你的眼》的故事，搭配动作与盛大的场景，以及宏大的神话典故，有《权力的游戏》的影子。当一对视觉完整的双胞胎出生，立即引发一场各族之间的权力之战。





将《看见》拿来与《权力的游戏》比较事出有因。这部电视剧大部分在加拿大温哥华拍摄，拍摄预算是所有苹果电视剧中数一数二的。电视剧的实景也与当地的自然风景结合，包含一个湖和瀑布，长达110天的拍摄，仅有三天是在摄影棚内取景。





《看见》与其他苹果电视剧的视觉风格非常不同。时光网记者已经看过第一季，也与制作人进行了访谈。





值得一提的是，这部以盲人为主角的电视剧，除了主演杰森·莫玛、阿尔法·沃德、与西尔维娅·侯克斯之外，《看见》还雇请了许多盲人、或是有视力缺陷者担纲顾问以及演员。在近年好莱坞强调多元的大环境中，这一点不仅原创性非常高，对品牌形象也达到加分效果，因此苹果势必会大力推广这个独特的元素，借此吸引更多注意力，帮助拓展原创内容的市场。