小飞象逆天改命一飞冲天，着实让观众心情舒畅起来，但小飞象是如何树立起强大的内心呢？

时光网讯 你希望自己的孩子是一个淘气的熊孩子，还是一个老实内向的孩子呢？





孩子的性格真的是多变





现在网络讯息异常发达，我们也在网上看到各种各样的熊孩子捣蛋造成的严重后果。熊孩子固然让家长头疼，老实内向的孩子同样让家长操心，有些内向的孩子被欺负了，甚至都不敢向家长求助。总的来说，孩子是弱小的，需要家长的细心呵护以及正确教导，这样才能让孩子茁壮成长。









如何让一个孩子健康成长，是永恒的话题。





好莱坞经典动画电影《小鹿斑比》《小飞象》《狮子王》都是讲述主角成长的故事，虽然主角都是动物，但这些动物是经过拟人化处理的，小鹿斑比、小飞象丹波、小狮子辛巴都在成长的道路上经历过种种挫折，但最终都迈向了成功，这其中最接近于现实生活的就是《小飞象》。











《小飞象》这部动画电影最特别的地方就在于塑造了一个有些自卑的主角，刚刚出生的小象丹波拥有一对硕大的耳朵，这对耳朵几乎能覆盖住它的身体，丹波和其它大象长得都不一样，包括它和妈妈都不一样，这就让它很自卑，天生就养成了胆小怯懦的习惯。





其实丹波就是很多孩子的缩影，当一个孩子有点点缺陷的时候，周围的人就是会投来诧异的目光，周围的小朋友不会掩饰自己的心情，都会对有缺陷的孩子进行嘲讽，这会让一个孩子非常孤立无援。并不一定要像丹波这样拥有硕大的耳朵，一个孩子口吃、或者腿短都可能招来嘲笑，孩子们通常只能隐忍，别无他法，即便是家长知道这个情况，也没有更好的办法让孩子走出阴影，总不能让所有人都闭嘴吧？





可怜的丹波成了小丑





在《小飞象》中，丹波的大耳朵太过招摇，因为它妈妈是马戏团的大象，它自然也要承担起为马戏团表演的义务，所以马戏团老板让它化妆成小丑，进行滑稽表演，一场表演下来，丹波被捉弄的够呛，它都开始怀疑人生了。





据说，当年在美国公映动画电影《小飞象》的时候，影院里哭声一片，大家看得非常悲伤，小飞象丹波的命运似乎太悲惨了，至少前半段是这样。





不鸣则已，一鸣惊人





到影片最后，小飞象逆天改命一飞冲天，着实让观众心情舒畅起来，但小飞象是如何树立起强大的内心呢？





这部动画电影给出的启迪是家庭和朋友。





电影里的小飞象有一个与它相伴的妈妈，影片中没有明确指出它的爸爸是谁，不过在动物的是世界里，也很少见到一家三口的情况吧，妈妈就是小飞象丹波的家，妈妈几乎是丹波的一切。





妈妈几乎就是丹波的全部





但是，一直待在妈妈怀抱中的孩子是长不大的，妈妈不可能一直保护丹波，即便是妈妈一直呵护它，那丹波长大了岂不是会成为妈宝男、巨婴男？





妈妈的呵护是必要的，但丹波必须要成长。





花栗鼠蒂莫西是丹波的良师益友，交对了朋友很重要





某一天，妈妈因为保护丹波不被人欺凌而大闹了马戏团，丹波妈妈被关进了笼子。在丹波最无助的时候，花栗鼠蒂莫西来到丹波的身边，它成为丹波的良师益友，它给丹波打气，想办法让丹波见到妈妈，让丹波尽量远离别人的嘲笑，蒂莫西教会了丹波成长和生存。





家庭和朋友并不是稀有元素，任何人都可能拥有，丹波有，别人也有。真正让丹波一飞冲天的还是它的大耳朵，丹波的大耳朵扑腾起来，逐渐学会了飞翔，这让丹波成为了马戏团的大明星。









丹波和蒂莫西在不断地学习和大胆地尝试中，让丹波学会了飞翔，一飞冲天、一鸣惊人。这其中最重要的元素，当然是丹波拥有飞行的条件——它的大耳朵，还有蒂莫西鼓励它向鸟类学习飞翔经验。





《小飞象》中国定档预告 所以，丹波的成功不是孤立存在的，并不是说拥有了天赋就能随意成功。丹波的故事就告诉我们，一个孩子的身体有与众不同之处，完全不用自卑，因为这不一定是缺陷，可能是一个人的长处，也可能就是他/她过人的天赋，善加利用，这个孩子或许会让所有人惊喜。





动画电影《小飞象》1941年10月在美国上映，同年12月，珍珠港事件爆发，在那个惨烈的战争岁月中，小飞象丹波给无数美国观众带来了欢乐与泪水。在当时没有电视机的环境中，一部电影的上映周期会很长。《时代》周刊还把小飞象丹波评选为1941年的风云人物，感谢它带给观众的开心和信心。









过去了68年，《小飞象》真人电影即将公映，在先进的电脑特效的支持下，真人版《小飞象》会怎样呈现这个经典的故事？丹波还是那么可爱呆萌吗？期待ing。



