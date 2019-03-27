谁将在《复联4》复活？谁又将死去？





在《复仇者联盟3》中，灭霸一个响指对超级英雄们大开杀戒，导致卡魔拉、奇异博士、洛基、黑豹、蜘蛛侠、星爵、尼克·弗瑞、红女巫、巴基、猎鹰、幻视、德拉克斯、螳螂女、苏瑞、黄蜂女、格鲁特16位英雄灰飞烟灭，这些角色在这组角色海报中都已黑白色调登场。而这里面，谁又将在《复联4》最终复活呢？





而得以幸存的钢铁侠、美国队长、黑寡妇、雷神、鹰眼、绿巨人、惊奇队长、蚁人、星云、战争机器、火箭浣熊、小辣椒、奥克耶、王先生、女武神、哈皮·霍根则为彩色。





同时曝光的幕后特辑则先是回顾了《复仇者联盟3》结尾的惨烈一刻，钢铁侠、美队、雷神、黑寡妇和漫威老总凯文费奇现身讲述了这个结果对超级英雄们所造成的影像。美队也谈到了这个结果将直接作用于《复联4》，“好的方面是，失败后较容易重建联盟，那是漫威最擅长的，带给大家一线希望。”毕竟没有分别，哪里来的重聚？而 《复仇者联盟4》超英们重聚再战的镜头则出现在特辑最后,对比呈现更燃了有木有!







《复仇者联盟4》中，超级英雄阵营在经历了毁灭性事件过后，宇宙变得满目疮痍。无论前方将遭遇怎样的后果，复仇者联盟都必须在剩余盟友的帮助下再一次集结，以逆转灭霸的所作所为，彻底恢复宇宙的秩序。





该片将于4月26日北美上映，香港定档4月24日，国内档期尚不确定。





彩色组















黑白组













编辑：ruo