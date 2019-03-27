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奥斯卡外语片提名《何以为家》将引进

原名《迦百农》讲述12岁黎巴嫩难民辛酸故事

2019-03-27 09:40:42 来源：Mtime时光网

黎巴嫩电影《何以为家》（音译《迦百农》）将引进中国，该片获得第71届戛纳电影节评审团奖和今年奥斯卡最佳外语片提名。
       时光网讯 由娜丁·拉巴基执导的黎巴嫩电影《何以为家》（音译《迦百农》）将引进中国，并于近期上映。这部获得第71届戛纳电影节评审团奖和今年奥斯卡最佳外语片提名的高口碑电影，备受国内观众的喜爱和期待。

       电影《何以为家》讲述了黎巴嫩底层社会中12岁男孩赞恩的艰难人生，他的父母极其贫穷却不停地生下了一个又一个孩子。12岁的赞恩是家中的长子，因为没有身份不仅不能上学，还要承担起生活和家庭的重担，从未得到过家庭的温暖。在一个战火纷飞、社会混乱的国家，哪里是希望？无辜的孩子又何以为家？这是电影借赞恩悲惨的人生要讨论的真正的社会话题。

      此前，影片已在法国、北美、中国台湾、香港等多地公映，深受众多名人喜爱及推荐。美国脱口秀女王奥普拉·温弗瑞发文：“小演员在银幕上是如此引人注目，绝对值得你花时间去观看。这是一个小男孩起诉他父母生他却不养他的故事，令人想起现实生活中正在遭受着同样的这一切的孩子们。”

       影片中坚强、勇敢、善良、有责任感的小赞恩令不少观众为之动容。现实生活中赞恩的饰演者并不是职业演员，而是真实的叙利亚难民。被导演发掘时，12岁左右的他连自己的名字都不会写。导演娜丁·拉巴基表示：“我们要做的事情就是给孩子们创造环境，让他们能够感受到剧情所需要的情感，而产生自然而然地反应。小孩是特别无辜的生命，希望大家给予他们足够的尊重。”

       电影《何以为家》将于近期公映，敬请期待！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 何以为家
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