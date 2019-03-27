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这部真实事件改编电影紧张到让人窒息

《孟买酒店》发角色海报 内地有望引进

2019-03-27 09:55:40 来源：Mtime时光网

改编自真实事件的《孟买酒店》紧张到让人窒息，这部惊悚动作片将于3月29日北美上映。
      戴夫·帕特尔的角色海报对应着“逃亡”

　　时光网讯 改编自2008年“孟买连环恐怖袭击案”《孟买酒店》近日发布角色海报，将于3月29日北美上映。据悉，由安东尼·马斯执导、《贫民窟的百万富翁》戴夫·帕特尔《请以你的名字呼唤我》男主艾米·汉莫主演的该片有望引进国内。

　　

首支中字预告

孟买连环恐怖袭击案发生在2008年11月26日，印度金融重镇孟买的南区12处几乎同时发生爆炸，袭击者持枪扫射人群、并引爆定时手榴弹，导致168人死亡，震惊全球。

　　这12出爆炸地点大部分为孟买的标志性建筑和旅游胜地，印度最繁忙的火车站希瓦吉火车站、著名餐厅里奥帕德咖啡馆、泰姬陵酒店都包括在内。

纳赞宁·波妮阿蒂的角色海报对应着“爱惜”

　　《孟买酒店》则以泰姬陵酒店为故事背景，通过受困酒店内的旅客与饭店员工的视角，来讲述一群素未谋面、来自各个社会阶层的受害者们，在身陷恐袭危机中时所展现出的人类最高贵的互助精神。

　　在孟买恐袭发生时，男主角戴夫·帕特尔才刚带着他在印度拍摄的《贫民窟的百万富翁》参加多伦多电影节。帕特尔回忆，恐袭发生当天他回到伦敦家中，发现父母两人看着新闻落泪，当时很难想像恐袭真的发生了。

孟买恐怖袭击新闻图片

　　巧合的是，《贫民窟的百万富翁》片尾的跳舞正是在受攻击的希瓦吉火车站拍摄，这令他感触很深，听说导演安东尼·马斯计划将这起恐袭案件搬上大银幕时，他便主要要求演出，去年影片多伦多首映后他还说：“影片的成果让我感到骄傲，他展现了人们坚毅与善良的一面，这是一个必须要讲述给大家的故事。”

　　戴夫·帕特尔还透露，在影片拍摄期间，他与本地人以及饭店员工也经常聊到恐袭案件，他得知在案件发生后，虽然所有人都身陷悲痛，但泰姬陵酒店还是在案发三周后马上恢复了正常运营，“目的就是要以行动传达他们不会被恐袭打败的坚毅讯息。”
詹森·艾萨克的角色海报对应着“坚持”

　　现代社会枪击、爆炸等恐袭案件频发，在新闻报道中，这些死伤的恐袭受害者可能仅仅是一个冷冰冰的数字，然而《孟买酒店》却希望通过这些受害者的视角，来展现这些“数字”身上发生的那些令人敬畏的故事。

　　印度国宝级男星阿努潘·凯尔强调《孟买酒店》“对恐怖袭击案件进行了人性化的展现，但并非过度煽情。”而在片中被枪击者痛打的詹森·艾萨克则表示，这些幸存者能够度过生死关头主要是靠团结与爱心，“电影不像其他绑架电影中那样，聚焦受害者群起谋划逃亡或是复仇，而是主要展现了他们互相扶持一起度过难关的过程，展现了人性的坚毅与高贵。”

阿努潘·凯尔的角色海报对应着“保护”

　　《孟买酒店》对于危难时刻人性品质的重点刻画吸引到了一众主演加盟，艾米·汉莫谈到安东尼·马斯的一部短片曾令他印象深刻，而再读到《孟买酒店》“人性满溢”的剧本时，他被角色深深吸引了。

　　同时影片对于四位枪击者的塑造也不仅仅停留在“黑衣蒙面的杀人工具”，这些不经世事的少年杀手也都有着自己的故事，他们都是“在洗脑后被拐进这场恐怖攻击的”。

　　导演安东尼·马斯与共同编剧约翰·科里谈到，这四位枪击者的故事主要来自许多官方资料，包含案发当时密谋者与枪击者的通话内容。影片也可以看到，枪击者戴着耳机接受密谋者的指使，马斯强调：“真正邪恶的不是这些枪击者，而是背后操纵的恐怖集团，我也想藉由电影传达这个讯息。”

艾米·汉莫的角色海报对应着“幸存”

　　据称，《孟买酒店》虽然以印度泰姬陵酒店为故事背景，但不少内部场景实际上是在澳洲拍摄的。拍摄中，导演会播放真实的枪响与爆破音效，以追求真实度。

　　而对于真实案件中的重要人物之一——为恐怖分子在孟买勘察地形，协助筹划这场恐怖袭击的巴基斯坦裔美籍男子大卫·海德利（该人物正在美国监狱服刑）并没有被出现在片中的原因，导演安东尼·马斯也给出了他的解释：“原因很简单，因为故事是从酒店旅客与员工的角度阐述，案发当下讯息混乱，没有人知道到底发生什么事。

这张海报对应着“牺牲”

　　电影想要把观众带到受害者当下的心境，是主观的感受而非客观的认知，只能透过电视新闻得知部分新消息，因此当时没有人知道海德利是谁。”

　　虽然《孟买酒店》让人神经紧绷、心碎难过到极点，但观众们还是带着希望与激励走出了电影院。导演安东尼·马斯说：“当今社会有许多人试图分化大众，像是加拿大南边的国家（意指美国）。” 

　　而本片阐述的，则是反观生死关头，多位已经出逃的酒店员工，仍旧选择返回帮助客人和同事们，人与人之间会有分歧，但这些人仍然选择站在一起度过难关。

作者：Stephanie Wu   编辑：小火纸

关键词： 孟买酒店 角色海报
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导演：安东尼·马斯

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