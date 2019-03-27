2019-03-27 10:47:02 来源：Mtime时光网
中文预告
编辑：SaSa
导演：大卫·雷奇
主演：道恩·强森
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Idris Elba
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妥啦啦
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足够爆米花就好
匿名
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小时代在中国都是女人看，速度与激情老少皆宜
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u got autism
灬鄭尒LU灬
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生化人？变种人？这个设定太失败了。。。变成科幻片了，不过爆米花电影就那样吧
38分钟前
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再坏又能怎样？最后还不是成功洗白，we are family？
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秃了也变强了
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我晕 生化人了开始
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反正下一部又会是伐木累一员
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