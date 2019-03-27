



强森通过自己的Ins公开了这一照片，并写道“速度与激情系列中最坏的人。操着火焰喷射器。我的兄弟艾尔巴。他是一个坏人。来跳舞。霍伯斯与肖。就在这个夏天”。









影片将于今年8月2日全美公映，有望引进内地。



