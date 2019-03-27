网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"速度与激情"系列最坏的反派诞生了！

番外"特别行动"新剧照艾尔巴拿大家伙现身

2019-03-27 10:47:02 来源：Mtime时光网

《速度与激情：特别行动》曝光新剧照，伊德瑞斯·艾尔巴饰演的大反派拿着火焰喷射器现身。


　　时光网讯 《速度与激情：特别行动》曝光新剧照，伊德瑞斯·艾尔巴饰演的大反派拿着火焰喷射器现身。



　　强森通过自己的Ins公开了这一照片，并写道“速度与激情系列中最坏的人。操着火焰喷射器。我的兄弟艾尔巴。他是一个坏人。来跳舞。霍伯斯与肖。就在这个夏天”。

中文预告

　　《速度与激情：特别行动》将围绕强森饰演的美国探员霍布斯和杰森·斯坦森饰演的前英国特工德卡特·肖讲述一个全新的硬核故事。伊德瑞斯·艾尔巴饰演的武力值、防御值满格的新反派出现，击败了德卡特的妹妹海蒂，让英国特工局束手无策，霍布斯与德卡特·肖这对老冤家被邀组队解决新威胁。

　　影片将于今年8月2日全美公映，有望引进内地。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 速度与激情 特别行动 外传 强森 艾尔巴 反派
关注时光网微信

相关电影/影人

速度与激情：特别行动

速度与激情：特别行动 (2019)

0.0

导演：大卫·雷奇

主演：道恩·强森

在线播放

伊德瑞斯·艾尔巴

伊德瑞斯·艾尔巴

Idris Elba

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..
2

《正义联盟》原始剧本吓人，华纳没让拍！

扎导揭秘当初剧情设计 关键片尾伏笔遭废弃

扎克·施奈德亲口披露他对《正义联盟》系列的宏伟构想，..
3

迪士尼完成对二十世纪福斯713亿收购

《X战警》回归漫威 《阿凡达2》未叫停

2019年3月20日之后，统领好莱坞多年的六大电影公司：迪..
4

传《复仇者联盟4》时长3小时以上！

最长漫威宇宙电影诞生？ 院线称片长182分钟

有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映..
5

基努里维斯《疾速追杀3》成最后一战

新预告与"旧情人"哈莉贝瑞挑战杀手集团

《疾速追杀3》是该系列的完结篇，也是约翰·威克的最终..

查看更多