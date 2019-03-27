《雷霆沙赞！》扎克瑞北京潮玩疯狂圈粉，他在三里屯逛漫画店、喝网红奶茶、抓娃娃、KTV飙歌、吃火锅大餐玩不停。





与此同时，身在北京的扎克瑞还开启工作加潮玩的开挂模式，拜访媒体、逛漫画店、喝网红奶茶、抓娃娃、KTV飙歌、吃火锅大餐，一路嗨不停，全程疯狂圈粉，分分钟路人转粉，新晋超英魅力抵挡不住！









结束媒体之行后，扎克瑞体验了一把京城潮流达人的生活日常——漫步三里屯，变身屯里最帅的仔！满满的行程同样欢乐无限：做客漫画店悉心挑选自己喜欢的漫画书；第一次喝到爆款网红奶茶、品尝Q弹珍珠；亲自体验抓娃娃机，当收获了第一个“战利品”招财小熊后，笑得像个孩子一样开心；走进KTV纵情嗨唱，也是歌手的扎克瑞一展天籁歌喉技惊四座，还首次尝试演唱网红神曲《学猫叫》，喵出激萌新境界！





舌尖上的中国美食他自然也不能错过，新晋超级英雄此次也拜倒在火锅面前，看着满桌美食扎克瑞竟调皮地狂摆搞笑表情。扎克瑞透露出演沙赞真的是一个很棒的工作，不仅梦想成真饰演了一位超级英雄，而且还实现了第一次来到中国的愿望，“我之前一直想来中国，这实在是太棒的一件事情了！”





编辑：隐饮