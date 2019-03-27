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"沙赞"中国行 吃火锅抓娃娃唱K嗨不停

扎克瑞叫板自封"有史以来最强大的超级英雄"

2019-03-27 11:15:54 来源：Mtime时光网

《雷霆沙赞！》扎克瑞北京潮玩疯狂圈粉，他在三里屯逛漫画店、喝网红奶茶、抓娃娃、KTV飙歌、吃火锅大餐玩不停。
       时光网讯 由华纳兄弟影片公司出品的最新DC超级英雄电影《雷霆沙赞！》即将于4月5日同步北美，登陆全国院线。近日电影全面开启预售，“沙赞本赞”扎克瑞·莱维携两位小鲜肉主演亚瑟·安其杰克·迪伦·格雷泽，惊喜现身预售特辑，扎克瑞居然霸气“叫板”其他DC英雄，爆笑自封“有史以来最强大的超级英雄”！

      与此同时，身在北京的扎克瑞还开启工作加潮玩的开挂模式，拜访媒体、逛漫画店、喝网红奶茶、抓娃娃、KTV飙歌、吃火锅大餐，一路嗨不停，全程疯狂圈粉，分分钟路人转粉，新晋超英魅力抵挡不住！

       《雷霆沙赞！》中国首映礼活动刚刚结束，首次来华的扎克瑞·莱维精彩行程仍在继续，继打卡天坛、故宫之后，扎克瑞先是拜访京城知名媒体，亲自送上沙赞专款“充电宝”和来自型男的暖心问候，还和小编们一起大玩中式英语测试、选A还是选B等趣味游戏，幽默的扎克瑞现场金句不断狂掀欢乐高潮。

       结束媒体之行后，扎克瑞体验了一把京城潮流达人的生活日常——漫步三里屯，变身屯里最帅的仔！满满的行程同样欢乐无限：做客漫画店悉心挑选自己喜欢的漫画书；第一次喝到爆款网红奶茶、品尝Q弹珍珠；亲自体验抓娃娃机，当收获了第一个“战利品”招财小熊后，笑得像个孩子一样开心；走进KTV纵情嗨唱，也是歌手的扎克瑞一展天籁歌喉技惊四座，还首次尝试演唱网红神曲《学猫叫》，喵出激萌新境界！

       舌尖上的中国美食他自然也不能错过，新晋超级英雄此次也拜倒在火锅面前，看着满桌美食扎克瑞竟调皮地狂摆搞笑表情。扎克瑞透露出演沙赞真的是一个很棒的工作，不仅梦想成真饰演了一位超级英雄，而且还实现了第一次来到中国的愿望，“我之前一直想来中国，这实在是太棒的一件事情了！”

       《雷霆沙赞！》《安娜贝尔2：诞生》《关灯以后》导演大卫·F·桑德伯格执导，扎克瑞·莱维、亚瑟·安其、马克·斯特朗、杰克·迪伦·格雷泽等联袂出演，电影将于4月5日与北美同步，在全国上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 雷霆沙赞
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