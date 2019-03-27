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一部电影见证装瞎戏精与蛇蝎主妇的对决

印度悬疑电影《调音师》终极预告海报双发

2019-03-27 11:34:32 来源：Mtime时光网

《调音师》今日发布“戏精”版终极预告和海报，“装瞎戏精琴师”阿卡什和“蛇蝎戏精主妇”西米一同亮相，对飙演技。
　　时光网讯   印度口碑悬疑电影《调音师》将于4月3日全国公映，今日发布“戏精”版终极预告和海报，“装瞎戏精琴师”阿卡什和“蛇蝎戏精主妇”西米一同亮相，对飙演技。

　　电影《调音师》讲述的是一个假扮盲人的钢琴调音师阿卡什（Akash）在意外成为一起凶案的“目击证人”后，所遭遇的种种出其不意的经历。影片凭借“每5分钟1个高潮，每10分钟1一个反转”的剧情，在海外口碑爆棚，并在刚刚结束的印度“奥斯卡奖”Filmfare上收获“最佳影片”。






　　脑洞逆天、反转不断的《调音师》，很好地诠释了什么叫做“人生如戏，全靠演技”。此次发布的终极预告，以一句响亮的“Surprise”（惊喜）作为开篇，提示各位看官要抱好自己的瓜，一场好戏即将开演——“惊喜”成功变“惊吓”！准备给妻子西米一个惊喜的丈夫普拉默，没想到也收到妻子的一份“大礼”，结婚纪念日秒变捉奸现场。

　　随后画风急转，来到了普拉默的葬礼以及在葬礼上“潸然落泪”的妻子西米。而被男主人普拉默邀请来弹奏一场私人音乐会的“盲人钢琴师”阿卡什，惊喜地“见证”了女主人西米和她的情夫清理尸体的全程。一个“蛇蝎戏精主妇”，一个“装瞎戏精钢琴师”，两人在命运的安排下相遇。

　　西米在丈夫葬礼上的悲痛画面与她清理丈夫尸体时的冷血画面穿插来回。再看一旁的“装瞎戏精琴师”阿卡什，只能强装镇定。“装瞎”的技能成为了他“活下去”的机会。

　　《调音师》由新晋影星阿尤斯曼、印度电影观众奖最佳女演员奖的得奖纪录保持人塔布主演。对于两位演员的表演，观众评价颇高，“饰演阿卡什的演员在真盲与假盲的状态间自由切换，佩服”，“塔布真的是把这个恶毒女人演活了，以后再也不敢惹女人了”。

   编辑：hello王小羊

关键词： 调音师 预告
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调音师

调音师 (2018)

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