监制王家卫暗示，这部电影“每一次看都有不一样的感受”，仅148秒的预告，已透露出不少耐人寻味的密码，你看出了多少？当王家卫与万玛才旦“撞”到一起，会给电影世界带来怎样的化学反应？





监制王家卫暗示，这部电影“每一次看都有不一样的感受”，仅148秒的预告，已透露出不少耐人寻味的密码，你看出了多少？当王家卫与万玛才旦“撞”到一起，会给电影世界带来怎样的化学反应？





更登彭措饰演杀手

杀手和司机 索朗旺姆饰演老板娘





电影《撞死了一只羊》曾于威尼斯电影节拿下地平线单元最佳剧本大奖，并且走过全球九大影展，收获一众好口碑。





从初次在威尼斯电影节展映开始，《撞死了一只羊》丰富的解读趣味一直令观众赞不绝口，还有影迷比喻影片是万玛才旦设计的“万玛彩蛋”。监制王家卫也表示该片是一部值得思考与理解的电影，“其实看这部电影，好像是万玛导演借了一个西藏人的眼睛去给我们看这个世界，通过这个故事我们可以检视我们自己”。





而对于怎么去理解故事，导演万玛才旦则直言：“我觉得这是一个多元的故事，它有比较丰富的解读空间，每个观众有他自己的解读方式，自己解读到什么就是什么。”同时鼓励观众表达自己的看法：“对影片的主题我不想做一个定死的中心思想的阐释，我希望它开放，每个观众都能去理解它。”





两部小说融合改编为一部电影，《撞死了一只羊》无疑是万玛才旦一次大胆的尝试，他也再次实现用影像讲述原创藏地故事的进阶。影片故事虽发生在海拔5500米最低气温可达零下40度的藏地，但司机金巴对生命的尊重、对陌生人如密友般的关心等，均呈现出该片的温暖内核与迷人的世界观。





王家卫也透露，为了更完美地展现这个好故事，影片还邀请到了张叔平、杜笃之、林强等“高手”参与，力求高水准呈现。