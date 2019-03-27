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黄磊闫妮为守护爱犬死磕到底！

《狗眼看人心》曝“绝不认输”版预告

2019-03-27 11:46:51 来源：Mtime时光网

《狗眼看人心》于今日曝光 “绝不认输”版预告和一组态度版剧照，片中一场“狗咬狗”事件持续发酵变成了“人斗人”，黄磊闫妮一家怒讨公道。
       

《狗眼看人心》黄磊绝不认输

时光网讯黄磊闫妮韩童生崔新琴安吉领衔主演，丁嘉丽冯嘉怡沙溢果靖霖胡可特邀主演，汤唯友情客串，著名编剧吴楠自编自导的电影《狗眼看人心》于今日曝光 “绝不认输”版预告和一组态度版剧照。

       预告中，小狗妮蔻为救主人被没有拴绳的藏獒咬成重伤，面对藏獒主人的拒不道歉，以及对生命的漠视，黄磊一家怒讨公道，双方冲突不断。“狗咬狗”事件持续发酵变成了“人斗人”，人与狗彼此守护的暖心真情，情与理的相互交织，看点十足。
 
       

《狗眼看人心》安吉愉快玩耍

电影中，小狗为了保护主人，与大自己10倍体型的藏獒搏斗，而主人为了替爱犬争一口气，与“大人物”死磕到底。态度版剧照以正反两方的对话方式，将双方观念的冲突性展露无遗。面对冯嘉怡饰演的反派小田对被咬伤狗狗生命的漠视，黄磊饰演的余峰一家拼力守护爱犬，毫不退缩。

       黄磊用“它比你有人情味”犀利反击；闫妮同样立场坚定：“我们只想要个道歉。”韩童生和崔新琴则用“你为什么不道歉？”“它是我们的家人” 霸气回怼；而小主人安吉同样不甘示弱，“我只要妮蔻”的告白宣言彰显爱犬的无可取代。

       

《狗眼看人心》崔新琴面色凝重

新曝光的预告中，小狗妮蔻为救主人，被没有拴绳的藏獒咬成重伤，黄磊饰演的余峰一家执意为爱犬讨回公道，一声“我这一次，绝不认输！”的怒吼，触动人心。面对肇事主人一方或圆滑推诿，或威胁利诱的拒不道歉，大家各执一词，一场关于生命的观念碰撞就此展开，“为了一条狗，至于吗？”余峰一家用行动证明：值得，而且必须。

       除此之外，预告中的不文明养犬的话题也引起讨论，就因为藏獒主人没有给藏獒拴绳，才引发后来的争端，妮蔻和藏獒其实都是这场事件的受害者。黄磊表示：“对狗狗而言，出门遛狗拴狗绳，不是束缚，而是保护。” 闫妮坦言：“遛狗拴绳是对别人生命的负责，也是对自己狗狗的负责。”

       电影《狗眼看人心》，将于今年4月20日全国上映。

《狗眼看人心》冯嘉怡伺机挑衅

《狗眼看人心》韩童生满面担忧

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 狗眼看人心
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导演：吴楠

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