饰演皇后乐队鼓手罗杰·泰勒的本·哈迪，不断强调着对佛莱迪的敬佩：“他是一位杰出的作曲人，负责创作《Bohemian Rhapsody》等经典作品，这些经典作品会一直被铭记，直到我们停止思考。”









《波西米亚狂想曲》是对皇后乐队的致敬盛宴，这是一段充满爱、痛苦、接纳和音乐的旅程。皇后乐队成员罗杰·泰勒被公认为上世纪七八十年代最具影响力的鼓手之一，除了因为他精湛的打击乐技巧和创作才华，还有他非常重金属色彩的独特声音。别看他忙着投身摇滚事业，学业也丝毫没有懈怠，1967年，罗杰奔赴伦敦学习牙科，不过他很快就感到厌烦，转到东伦敦大学学习生物学并且获得了学士学位。





罗杰·泰勒在皇后乐队中的影响力丝毫不亚于其他成员。除了《Bohemian Rhapsody》中惊人的高音，他几乎还是个全能的音乐人，在歌曲《I Wanna Testify》中，他包办了所有女高音、女低音、男高音、男低音部分，在不同的音域间切换得游刃有余，唱功和主唱佛莱迪·摩克瑞不相上下。皇后乐队的经典金曲《Radio Ga Ga》就是由他创作，这首歌的歌名后来变成了Lady Gaga的艺名灵感来源。











扮演罗杰·泰勒这位学艺双修的传奇鼓手，对本·哈迪来说难度系数极高。特辑中，饰演皇后乐队鼓手罗杰·泰勒的本·哈迪，不断强调着对皇后乐队主唱佛莱迪的敬佩：“他是一位杰出的作曲人，负责创作《Bohemian Rhapsody》等经典作品，这些经典作品会一直被铭记，直到我们停止思考。”与此同时，在特辑中他也重温了拍摄时的种种趣事和自己对表演的理解。





无论是皇后乐队当年的经典曲目，还是每位乐队成员的走位和动态都得以完美复刻，对此，本·哈迪说道：“我会与一位非常好的鼓手教练密切合作，基本上每天会花个10小时来练习打鼓。我要做的是尽我所能来表现出他的表演风格，而不仅仅是擅长打鼓而已。”





当说起自己对这段表演的的理解时，他说道：“我的工作不是变成他们，也不是要强加他们的风格，更不是变得和他们完全一样。我的工作是尽可能强调口音，以此来表现对剧本的忠实，并服务于所有这些。”



