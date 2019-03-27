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蒂姆伯顿《小飞象》烂番茄新鲜度51%

迪士尼童趣遭遇波顿暗黑 "少了牵动人心的力量"

2019-03-27 19:16:34 来源：Mtime时光网

《小飞象》虽然在视觉上很有蒂姆伯顿的风格，但内核却在迪士尼的童趣和波顿式暗黑的拉扯中，“少了牵动人心的力量”。


　　时光网讯 蒂姆·波顿执导的迪士尼真人电影《小飞象》媒体口碑解禁，烂番茄新鲜度51%，均分5.76，78个评分40鲜38烂；meta评分53，基于33家媒体评分，其中13个正面评价，18个中立评价，2个差评。

　　从首波媒体评论来看，《小飞象》作为一部蒂姆·波顿执导的迪士尼电影，呈现出的效果可能有些不伦不类，虽然视觉上很有蒂姆·波顿的风格，但内核却在迪士尼的童趣和波顿式暗黑的拉扯中，“少了牵动人心的力量”。

《小飞象》中国定档预告

媒体评论摘录：

差评：

《卫报》：好像痛苦的拔牙。

《TheWrap》：波顿和他的合作者试图将美丽动人的《小飞象》变成好像《Gus》（1976）和《金蛋宝鸭》（1971）那样放飞自我的儿童冒险大片。

《好莱坞报道者》：当视觉上的东西给你留下了相比小飞象展开耳朵，像滑翔机一样飞翔更深刻的印象时，一定有什么东西失去了平衡。新的《小飞象》引人瞩目，但却少了些牵动人心的力量。

《综艺》：它把一个神奇的故事转变成一个日常的故事，因为那些不必要的成为了负担的螺母和螺栓。

《IndieWire》：就像许多（或是全部）波顿在本世纪拍摄的电影，《小飞象》是一种浅显的流行的奇观，它依附于一种更加表面化的魅力。它不像许多（或者说全部）同类电影，还真的有足够的表面魅力。

好评：

该片将于3月29日登陆中国院线


《滚石》：这部真人电影再现了迪士尼1941年版的经典动画，它可能是蒂姆·波顿前所未有的最甜蜜的电影，也是最安全的。

《New York Post》：那些飞行的镜头——先是悬疑，然后是兴奋——带你回到经典的《小飞象》，同时也是经典的波顿。

《AV Club》：熟悉的感觉，电影的核心主题是拥抱那些让你变的与众不同的东西，同时又带有额外的情感重量，就好像导演在《剪刀手爱德华》所带来的。

《帝国》：一部融合了迪士尼的灵动和蒂姆波顿的黑暗奇想的作品，当它脱离常规展开冒险的一刻达到最佳状态。

   编辑：ruo

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关键词： 蒂姆伯顿 小飞象 口碑
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小飞象

小飞象 (2019)

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导演：蒂姆·波顿

主演：柯林·法瑞尔

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蒂姆·波顿

蒂姆·波顿

Tim Burton

职业：导演 | 制作人

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