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《地久天长》票房不好，王小帅朋友圈营销

“我们忙，但许多老人家有时间啊”

2019-03-27 19:42:08 来源：Mtime时光网

票房成绩一般，导演王小帅似乎像有些不甘心，日前在自己的微信连发多条朋友圈，呼吁大家带家里的老人去看《地久天长》。
      时光网讯 电影《地久天长》正在上映中，6天累计票房3500万，目前排在单日票房第六名。

      票房成绩一般，导演王小帅似乎有些不甘心，日前在自己的微信连发多条朋友圈，呼吁大家带家里的老人去看《地久天长》，“我们忙，但许多老人家有时间啊”。《地久天长》主演王景春也在微博转发了王小帅的呼吁。

      王小帅的朋友圈发出后，有观众表示支持，也有观众对这种营销方式表示反感。

   编辑：en

关键词： 地久天长 王小帅
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地久天长

地久天长 (2019)

8.1

导演：王小帅

主演：王景春 咏梅

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王小帅

王小帅

Xiaoshuai Wang

职业：导演 | 编剧

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