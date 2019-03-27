2019-03-27 19:42:08 来源：Mtime时光网
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王小帅"地久天长"男女主角摘柏林大奖!
奥斯卡金像奖颁奖现场与后台精彩瞬间
第91届奥斯卡《名利场》晚宴
韩国女明星秀贤拍摄杂志写真集
编辑：en
导演：王小帅
主演：王景春 咏梅
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Xiaoshuai Wang
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张圈圈是西_519186564
11分钟前
这个电影是可以留名的那种，很有深度和思考。虽然不娱乐，但等你可以静下心来，还是可以去看看的。
czrn
24分钟前
《过春天》评分也在8.0，票房更惨——居然还没来得及看就下线了！
34分钟前
这种片儿适合得奖，在这样浮躁的社会里，票房注定不会好的。
younghappy
37分钟前
王小帅还是没有贾科长聪明啊！
张建军零一
55分钟前
我父母要是“李海燕们”，他们自然按自己的想法去看或拒绝了；我父母要是“刘耀军们”，他们为什要让自己再受次伤；我父母要是影片中未出场只在台词中被提到的“去农村躲躲”的“无名农民们”，他们拿什么买票？所以，你猜中国李海燕刘耀军及无名穷民的比例是多少，而王小帅，你父母是李海燕还是刘耀军还是？
Steam·Punk
1小时前
時光網你們也是醉了。大家說這個宣傳low的那個截圖你們根本沒post上來。誤導他人？！
张建军零一3分钟前
瞪大眼看第六张。
Sephiroth1765583
从营销方面就能看出王小帅是个十足的弱智，我十一的时候为了许多放出了和周立波斗嘴的视频，闯入者时更是放出惊天豪言"这是文艺片最坏的时代"
呵呵1310843
确实适合中老年，但这个年龄段去电影院的不多啊
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