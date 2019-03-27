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"扎导"确认《正义联盟》导演剪辑版存在

最终能否与观众见面还要看华纳意愿

2019-03-27 20:40:08 来源：Mtime时光网

扎克·施奈德已经基本完成了《正义联盟》的导演剪辑版，但这版电影能否与观众见面，还是要看华纳方面的意愿。
      时光网讯 DC超级英雄电影《正义联盟》上映后，票房和口碑都不是太令人满意，不少影迷认为影片没能完全按照导演扎克·施奈德的意愿呈现，希望有天能看到导演剪辑版。对影迷的呼吁，华纳一直没有回应。

      日前，扎克·施奈德在与影迷交流时，亲口确认，他已经基本完成了《正义联盟》的导演剪辑版（有消息称影片长214分钟），但这版电影能否与观众见面，还是要看华纳方面的意愿。

      据影迷透露，扎克·施奈德是在自己导演作品的“导演剪辑版放映活动”中透露这一消息的。扎克·施奈德执导的《守望者》、《活死人黎明》、《蝙蝠侠大战超人》等片都曾发行过导演剪辑版。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 正义联盟 扎克·施耐德 华纳
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正义联盟

正义联盟 (2017)

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导演：扎克·施奈德

主演：本·阿弗莱克

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扎克·施奈德

扎克·施奈德

Zack Snyder

职业：导演 | 制作人

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