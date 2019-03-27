5分钟一个bug，10分钟一个槽点。

时光网讯 在国产恐怖片长期处于歇菜的情况下，去年引进的两部好莱坞恐怖片都让人感觉有点小惊喜，一部《寂静之地》，一部《忌日快乐》。现在《寂静之地》的续集还在创作剧本，而《忌日快乐》的续集上个月已经在北美上映。







《忌日快乐2》海报





当时《忌日快乐》真的很成功，仅用480万美元的成本，就换来上亿美元的全球票房，被标榜为年度票房黑马。



影片的制作公司是恐怖电影的业界良心“Blumhouse”，他们家的作品你肯定看过无数部：《灵动：鬼影实录》系列、《人类清除计划》系列、《潜伏》系列、《分裂》、《逃出绝命镇》、《解除好友》……





近日的高分恐怖片《我们》也是Blumhouse出品（过段时间写它）





所以口碑方面即便没有爆炸，但绝对算的上是一部让人眼前一亮、花钱不亏的小鸡电影。于是观众们对续集都比较期待，预告片看完也觉得还不错，好像这次遇到麻烦的不止是女主一个人了？



中字先导预告片 第二部的故事发生在上一部结束之后的第二天，两部作品的关联性很强，如果不看前作，有些情节会让人觉得莫名其妙。不过为了照顾新观众，影片开头也简单交代了一下之前都发生了什么。 如果不看前作，有些情节会让人觉得莫名其妙。不过为了照顾新观众，影片开头也简单交代了一下之前都发生了什么。



宿醉的女主角早上在一个陌生小帅哥的宿舍床上醒来，这一天是她的生日。起床之后，和往常一样平平淡淡上课，吃饭，和室友扯皮。直到晚上在去参加party的路上被一个带着巨婴面具的人杀死，然后她发现自己又回到了早上从床上醒来的状态。



死过几次之后她终于明白过来，只有找出凶手保证自己不会挂，才能打破这一循环。最后的结局当然是happy ending，女主反杀了凶手，活了下来，循环被打破，还和陌生小帅哥收获了爱情。







虽然包装着恐怖片的外壳，但其实是一部青春搞笑片，用一句话概括就是：“绿茶婊”女主自我救赎与成长的一天。 虽然包装着恐怖片的外壳，但其实是一部青春搞笑片，用一句话概括就是：



那第二部，也可以用一句来概括：升级版“真·绿茶婊”有了男友忘了妈胡乱作死的一天。



主题里不光没了成长，三观碎了一地，情节上也漏洞百出，不由得让人怀疑制作团队是不是被上一部的成功冲昏头脑。









（接下来我要开始吐槽了，不想被剧透的别看）



从预告片来看，我们还以为这次讲的是包括女主在内的好多人都陷入了麻烦，或者一起被追杀，或者每个人都在循环。其实不是啊！



亚洲黄毛小哥只在开头陷入了一次循环，就被经验丰富的女主角指点迷津，弄清了这是什么状况。然后一群人来到黄毛小哥的实验室，对着那台名叫“西西”的机器研究了半天，然后就交代出原来是这台机器导致了女主在上一部中的死亡循环。













把什么“质子射线”、“量子冷却反应器”、“离心机”等专业名词扯了一通，OK，文科生表示暂时被唬住了。 把什么“质子射线”、“量子冷却反应器”、“离心机”等专业名词扯了一通，OK，



紧接着他们就抓到了想要在今天杀死黄毛小哥的面具凶手——竟然是黄毛小哥2号！事情变得更刺激了有没有！第一部里可没有这种操作啊！好新鲜！











黄毛小哥2号醒过来开始解释，事情变成这样都是那台机器害的，他不能和黄毛小哥1号在同一个纬度呆着，呆得越久情况越糟糕，会有什么蝴蝶效应之类的。（一定要记住蝴蝶效应这个点，后面会说到！） 黄毛小哥2号醒过来开始解释，事情变成这样都是那台机器害的，他不能和黄毛小哥1号在同一个纬度呆着，呆得越久情况越糟糕，会有什么蝴蝶效应之类的。



总之就是要赶紧把黄毛小哥1号杀死。黄毛小哥1号当然不愿意，于是又去启动那台不明觉厉的机器要把2号杀死。（明明前面还不知道这台机器会产生什么后果，现在又直接用机器杀人了？）





结果，机器成功启动，………………女主角又在陌生小帅哥的床上醒来。 结果，机器成功启动，………………女主角又在陌生小帅哥的床上醒来。



是的没错，黄毛小哥的死活不重要，重要的是女主角又回到了上一部的起点。但这一次，她发现有些事情发生了变化。





比如，之前她妈妈明明早就已经去世，现在却活得好好的；













之前用小蛋糕下毒害死她的室友这次并没有准备小蛋糕； 之前用小蛋糕下毒害死她的室友这次并没有准备小蛋糕；













按照剧本最后应该和自己陷入热恋的小帅哥现在竟然成了自己另一个室友的男朋友。 按照剧本最后应该和自己陷入热恋的小帅哥现在竟然成了自己另一个室友的男朋友。













最后黄毛小哥解释说：这是两个不同的空间维度。 最后黄毛小哥解释说：这是两个不同的空间维度。



于是，女主角经历了一场过山车般的心理斗争。



从刚醒来气急败坏让黄毛小哥赶紧把自己送回去原来的纬度，到发现妈妈活着决定留在这个维度，再到发现小帅哥已经是别人男朋友，不知道到底是该选有妈妈的维度还是该选和小帅哥谈恋爱的维度……







跟爸爸妈妈在一起都变得心事重重





一边是自己日思夜想、“死而复生”的亲妈，一边是刚刚认识11天的新男友，她不知道该怎么选，不知道……该怎么……选……



而且因为女主之前总共死了11次，所以对她来说是11天，但对男生来说其实只有1天。





于是她试探性地去问妈妈：如果可以重新选择，你当初还会不会选择跟爸爸在一起？妈妈说，当然会。听完这个回答，女主角心里好像有了答案。 于是她试探性地去问妈妈：如果可以重新选择，你当初还会不会选择跟爸爸在一起？妈妈说，当然会。听完这个回答，女主角心里好像有了答案。





Exo me？？？ 你这样问好像不太对啊，难道不应该问，如果当年我爸跟我姥姥同时掉进水里你会救谁才对吗？？？













然后女主又去把情况告诉了小帅哥，跟他说这个世界我妈还活着，但是那个世界里咱俩是一对，我不知道该怎么办。 然后女主又去把情况告诉了小帅哥，跟他说这个世界我妈还活着，但是那个世界里咱俩是一对，我不知道该怎么办。



小帅哥的回答是，当然是选那个啊！虽然那个世界里你妈妈死了，但正是这些痛苦才造就了你这个人啊！而且你还可以在这个世界里重新跟你妈妈告别一次呢！





这段话的脑残程度已经可以和“你失去的只是一条腿，而紫菱失去的是她的爱情”相比了。













如果换成我，我是肯定不想用失去亲妈的痛苦来造就自己。但女主角听完之后醍醐灌顶，毅然决定回到原来的维度，美滋滋地就去跟亲妈告别了……可以说，事情发展到这里，这个电影的三观开始一崩再崩。 如果换成我，我是肯定不想用失去亲妈的痛苦来造就自己。但女主角听完之后醍醐灌顶，毅然决定回到原来的维度，美滋滋地就去跟亲妈告别了……可以说，



在研究怎么打破循环回到原来维度的过程中，因为需要一次次地尝试到底哪个算法是对的，女主角需要一次次地自杀。全片下来也就是这一段搞笑一些。







跳飞机







喝毒剂





被电死





跳进强力碎叶机



除了死来死去，她还在不停地拯救别人，因为总是有一些不知道是谁的凶手在杀人。救室友，救小帅哥，俨然一副天使模样。



最后一次，她终于历经艰辛万苦成功救下了在另一个维度中想要杀死自己却被一脚踢出窗外摔死的室友洛里。



原来在这个维度中，跟已婚老师搞婚外情的人不再是女主，换成了洛里。因为婚外情被师母发现了，所以老师和师母就想联起手来杀了洛里。













你们瞅瞅这台词，我真的已经无力吐槽了… 你们瞅瞅这台词，我真的已经无力吐槽了…



杀洛里还不够，老师又把师母也杀了，理由是“他想离婚”。













就……编剧你们能不能严肃一点？ 就……编剧你们能不能严肃一点？



为啥渣男出轨，会让原配和渣男联手杀小三，杀完小三又杀原配，让渣男成为最大赢家？



你们这可是分级为PG-13的影片啊，就打算给小孩子传递这样的价值观吗？



当然最后渣男也死了，毕竟女主角让他死，他就必须死。











故事发展到这儿，电影也进入到了尾声。



黄毛小哥那边和院长斗智斗勇成功将机器启动，女主角马上就要回到原来的生活，和另一个维度的小帅哥继续谈恋爱去了。



然而，她和这个维度的小帅哥……也有了爱的火花……













这到底是一对什么狗男女？？？你们难道忘了人家在这个世界的正牌女友现在还在装成瞎子帮你们骗院长，就是为了能帮你回去吗？？？ 这到底是一对什么狗男女？？？你们难道忘了人家在这个世界的正牌女友现在还在装成瞎子帮你们骗院长，就是为了能帮你回去吗？？？



即便正牌女友利用小帅哥给自己做功课，还有一些劈腿的行为，也不代表你能光明正大挖墙脚吧？？？



这还不算完。



电影最后，女主回来了，以为会被学校开除的黄毛小哥一行人也没被开除，只是被罚在学校里做义务劳动。













正做着劳动的时候，学校里开进来几辆车，一群自称国防部工作人员的西服墨镜男把他们带走，说是搞不懂研究那台叫“西西”的机器，请他们来帮忙。 正做着劳动的时候，学校里开进来几辆车，一群自称国防部工作人员的西服墨镜男把他们带走，说是搞不懂研究那台叫“西西”的机器，请他们来帮忙。



一个聚集了国内顶尖科研人员的部门，搞不懂三个大学生的研究成果……



这个先不说了。主要是当工作人员说他们需要再把一个人扔进时间循环里用于做研究的时候，女主角灵机一动，提出了一个她觉得非常合适的人选——她的室友。



你可真是个臭不要脸的“小机灵鬼”……













虽然这是一部搞笑片，没必要过于上纲上线，但看完之后三观真的被震碎了，一直处于自我怀疑状态。 虽然这是一部搞笑片，没必要过于上纲上线，但看完之后三观真的被震碎了，一直处于自我怀疑状态。



而且你们还记得前面提到的“蝴蝶效应”吗，为什么我说了这么半天都没再提过？因为它后面根本就没讲啊！！！



为什么会有一个黄毛小哥2号出现？为什么女主去了不同纬度却没有碰到另一个自己？



统！统！都！没！讲！啊！







