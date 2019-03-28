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《复仇者联盟4》发布IMAX制作特辑

比普通版画幅多出26% 罗素兄弟现身解读

2019-03-28 08:06:26 来源：Mtime时光网

IMAX版本将比普通版多出26%的画幅，导演罗素兄弟在这只特辑中现身解读。
      时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》发布一支IMAX预告特辑，画幅比普通制式的版本多出26%，导演罗素兄弟现身解读IMAX技术帮助他们更有效的传递出故事情绪。

      《复仇者联盟4》剧情接续《复仇者联盟3》，超级英雄阵营在经历了毁灭性事件过后，宇宙变得满目疮痍。无论前方将遭遇怎样的后果，复仇者联盟都必须在剩余盟友的帮助下再一次集结，以逆转灭霸的所作所为，彻底恢复宇宙的秩序。

　　该片将于4月26日北美上映，香港定档4月24日，国内档期尚不确定。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 IMAX 视频
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