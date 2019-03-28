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这么多皇后秘辛“波西米亚”都没告诉你

异族、龅牙、Gay，弗雷迪为何还是传奇？

2019-03-28 08:27:22 来源：Mtime时光网

童年禁地

酒吧猎艳

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策划/制作：Mtime时光网
是什么让这个私生活混乱、感染了艾滋病的男人成为传奇？告诉你《波西米亚狂想曲》没有道明的皇后秘辛。

“波西米亚”时光影评团

　　时光网特稿   一部关于皇后乐队、确切说是关于乐队主唱——弗雷迪·莫库里的传记电影《波西米亚狂想曲》席卷全球，此刻也正在中国创造着奇迹，在全国艺联加盟影院小范围放映的情况下，票房即将突破6000万。

　　一个帕西男孩，从小没能得到传统意义上的家庭之爱，移民伦敦后，顶着异族、龅牙的帽子，从被嘲笑的机场行李搬运工做起，一路成为风靡世界的皇后乐队主唱，舞台王者。

　　是什么让这个私生活混乱、感染了艾滋病的男人成为传奇？告诉你《波西米亚狂想曲》没有道明的皇后秘辛。他与常人有别，但一定能为你我所理解。

需要爱的男孩


　　在弗雷迪的传记作者、担任过他12年私人助理的彼得·弗里斯通看来，弗雷迪的成长轨迹偏离于传统，所以他从未得到过传统意义上的爱。

　　弗雷迪出生在东非坦桑尼亚的桑给巴尔岛上，父母都是帕西人。帕西人是生活在印度的拜火教徒，大部分是波斯后裔。父母搬到桑给巴尔岛是为了获得一份收银员的工作。

印度帕西人

     关于弗雷迪的帕西人身份，还有段未经证实的八卦：帕西人的拜火教是后来明教的源头。《波西米亚狂想曲》有句歌词“Because I'm easy come easy go, A little high little low”，跟《倚天屠龙记》里光明顶上的“生亦何欢，死亦何苦，喜乐悲愁，皆归尘土”系出同源。

　　据说当年金庸听这首歌热泪盈眶，想用它当1986年梁朝伟版《倚天屠龙记》的主题曲，TVB没有同意。成为历史的遗憾。

　　弗雷迪8岁时，父母把他送去孟买的寄宿学校，与祖母和婶婶生活在一起，因此，弗雷迪在印度度过了大部分童年。

　　读完中学后，弗雷迪搬回桑给巴尔岛。但随着1964年桑给巴尔岛革命爆发，17岁的他又跟着家人逃避战乱，迁往伦敦定居。

　　实际上，童年是弗雷迪心中的一块禁地，除了日常生活中他会喜欢吃一些印度食物外，彼得几乎从未听他提起过其他。

　　弗雷迪的密友们都有这种印象，他似乎没有童年。弗雷迪17岁来到伦敦，对于此前的岁月，他一直都守口如瓶，即使是之后在伦敦艺术学校上学的日子，他也很少提及。他讨厌承认自己是个乡下来的男孩，总是刻意回避这点。

少年弗雷迪喜欢运动和拳击

　　电影中，弗雷迪的父亲说：“我把他送走是为了让他成长为一个帕西好男孩，他那时非常野，很不好管，可显然没什么用。”

　　和那些在传统家庭环境中长大的孩子相比，弗雷迪对爱有着截然不同的理解，虽然他明白父母对子女的爱不会因为距离遥远而变淡，但对他来说，缺乏关爱的伤痛需要用一些方式来抚平。

　　身体的释放途径之一是性，情感的释放途径之一则是创作。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 波西米亚狂想曲 弗雷迪 皇后乐队 秘辛

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