是什么让这个私生活混乱、感染了艾滋病的男人成为传奇?告诉你《波西米亚狂想曲》没有道明的皇后秘辛。





一个帕西男孩,从小没能得到传统意义上的家庭之爱,移民伦敦后,顶着异族、龅牙的帽子,从被嘲笑的机场行李搬运工做起,一路成为风靡世界的皇后乐队主唱,舞台王者。





需要爱的男孩









在弗雷迪的传记作者、担任过他12年私人助理的彼得·弗里斯通看来,弗雷迪的成长轨迹偏离于传统,所以他从未得到过传统意义上的爱。





弗雷迪出生在东非坦桑尼亚的桑给巴尔岛上,父母都是帕西人。帕西人是生活在印度的拜火教徒,大部分是波斯后裔。父母搬到桑给巴尔岛是为了获得一份收银员的工作。





印度帕西人





关于弗雷迪的帕西人身份,还有段未经证实的八卦:帕西人的拜火教是后来明教的源头。《波西米亚狂想曲》有句歌词“Because I'm easy come easy go, A little high little low”,跟《倚天屠龙记》里光明顶上的“生亦何欢,死亦何苦,喜乐悲愁,皆归尘土”系出同源。





据说当年金庸听这首歌热泪盈眶,想用它当1986年梁朝伟版《倚天屠龙记》的主题曲,TVB没有同意。成为历史的遗憾。





弗雷迪8岁时,父母把他送去孟买的寄宿学校,与祖母和婶婶生活在一起,因此,弗雷迪在印度度过了大部分童年。





读完中学后,弗雷迪搬回桑给巴尔岛。但随着1964年桑给巴尔岛革命爆发,17岁的他又跟着家人逃避战乱,迁往伦敦定居。





实际上,童年是弗雷迪心中的一块禁地,除了日常生活中他会喜欢吃一些印度食物外,彼得几乎从未听他提起过其他。





弗雷迪的密友们都有这种印象,他似乎没有童年。弗雷迪17岁来到伦敦,对于此前的岁月,他一直都守口如瓶,即使是之后在伦敦艺术学校上学的日子,他也很少提及。他讨厌承认自己是个乡下来的男孩,总是刻意回避这点。





少年弗雷迪喜欢运动和拳击





电影中,弗雷迪的父亲说:“我把他送走是为了让他成长为一个帕西好男孩,他那时非常野,很不好管,可显然没什么用。”





和那些在传统家庭环境中长大的孩子相比,弗雷迪对爱有着截然不同的理解,虽然他明白父母对子女的爱不会因为距离遥远而变淡,但对他来说,缺乏关爱的伤痛需要用一些方式来抚平。





身体的释放途径之一是性,情感的释放途径之一则是创作。