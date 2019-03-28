《欲念游戏》发布“背水一战”版海报，该片由郭涛自导自演，将于2019年4月12日上映。





这幅整体采用银灰色调的海报，将电影浓郁的科技气息淋漓展现。身处C位的郭涛神情复杂，看向远方的双眼中蕴藏着一丝绝望，而影片中的其他六位演员均立于郭涛身后，陪伴其左右的只有一个智能机器人，这似乎预示着郭涛孑然一身、孤军奋战的处境。





特别是在面露疑色的张子枫和眉头紧蹙的姜潮地衬托下，胸有成竹的梅婷和目光意味深长的范伟格外引人注目。片中饰演郭实主治医生的王迅与神秘女子盖玥希，此次也在“背水一战”版海报中首度亮相，两人欲言又止的神情不禁让人对扑朔迷离的剧情更加好奇。





电影《欲念游戏》将镜头聚焦于近未来更加便捷、智能的科技生活背景下，导演郭涛试图通过自己对未来生活的思考与探索，为观众讲述一部别开生面的犯罪悬疑故事：曾经叱咤科技领域的领军者郭实，在经历丧女之痛后本想远离尘嚣，却不料被觊觎“化蝶”系统的有心人所害，并陷入层层圈套中难以自拔。





在谈及电影的内容设置时，郭涛表示虽然这一题材对新人导演而言颇具难度与挑战，但希望能通过自己的努力为观众呈现一些新颖的内容，“未来题材是现在中国电影中比较少涉及的，所以《欲念游戏》可能是大家没看过的、不熟悉的领域，但我相信看过这部电影的观众一定会对这个故事有所感悟，同时也能对影片中的情感有所共鸣”。





电影《欲念游戏》将于2019年4月12日上映。

编辑：隐饮