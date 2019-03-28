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老当益壮！73岁史泰龙将首次执导美剧

讲述美国首位被判死刑的警察的真实故事

2019-03-28 11:03:00 来源：Mtime时光网

史泰龙执导的这部美剧讲述的是混乱年代的纽约。
　　今年73岁的史泰龙工作忙得很

　　时光网讯 今年将满73岁的西尔维斯特·史泰龙没有退休的意思，除了9月20日要上映的《第一滴血5：最后的血》，他还要首次参与美剧。据外媒报道，史泰龙将和美国历史频道拍摄美国史上首位被判死刑的警察的故事，他本人担任制作人并执导其中几集。

　　目前该剧工作名为The Tenderloin，参与过美剧《混乱之子》《盾牌》斯蒂芬·T·凯担任导航集的编剧。

　　The Tenderloin改编自真实故事，讲述19世纪末20世纪初，纽约警察查尔斯·贝克带领他的团队打击爱尔兰、意大利和犹太黑帮犯罪的事迹。值得一提的是，查尔斯·贝克和他的警队当年做事不太规矩，是典型的Dirty Cops（坏警察）。

查尔斯·贝克资料图片

　　虽然查尔斯·贝克让纽约恢复了一定的秩序，但各种越轨的执法，让他成为美国史上第一位因谋杀罪被执行死刑的警察。
延伸阅读：查尔斯·贝克 美国首位被执行死刑的警察

　　据记载，查尔斯·贝克虽然是警察，但有时候和恶霸差不多，赌场和妓院都要给他好处才能正常运作。

　　查尔斯·贝克当年在纽约警察里相当于“扫黄队队长”，看起来不算位高权重，但很容易捞油水。红灯区，地下赌场统统都归查尔斯管理，除了每月定额的保护费，查尔斯还要求分红。

　　查尔斯担任队长的那几年总共获得了超过10万美元的灰色收入，在20世纪初纽约一个工人的年收入也就200美元。

　　1912年7月，《纽约世界报》刊登了文章，指名道姓的指出包括查尔斯在内的三名警局高层违法获得收入的事情，举报人是赫尔曼·罗森塔尔。

　　赫尔曼·罗森塔尔私底下经营着一个赌场，他的赌场在查尔斯的骚扰亏本到快要破产。一怒一下到媒体举报了查尔斯。媒体报道后，查尔斯被撤职，民众也希望警察局严惩查尔斯。

　　两天后，举报人赫尔曼在时代广场被犹太黑帮开枪打死，赫尔曼死之前本来要和曼哈顿地区检察官查尔斯·怀特曼见面，怀特曼声称这起谋杀案是查尔斯·贝克指使。

　　在民愤和检察官的介入之下，查尔斯贝克被逮捕，经过多次审判后，1914年他被判了死刑，1915年7月30日坐上了电椅。
　　

作者：小火纸   编辑：小火纸

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 史泰龙 纽约 美剧 查尔斯贝克
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