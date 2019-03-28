《反贪风暴4》此次区别于前三部的最大看点，在于将案件背景设定在监狱之中，极端特殊的环境使得破案过程也更为惊险刺激，精彩紧凑的剧情令路演提前观影的观众大呼过瘾。





林峯身陷枪战 今日曝光的终极预告中，着重突出了监狱中的帮派激战、对立厮杀、贴身搏斗等惊险的冲突剧情。林家栋一句“我保证，你死定了！”狠戾的警告瞬间将氛围烘托得紧张肃杀。古天乐深入虎穴，被搅入狱中林峯林家栋两股势力中命悬一线。狱中多场硬核打戏拳拳到肉，监狱外郑嘉颖带领ICAC调查人员上演玩命追捕戏码，危机四伏的剧情一度让观众捏一把汗。





此次路演小分队成员齐亮相，郑嘉颖、林峯、林家栋、周秀娜、谭耀文、栢天男、夏嫣齐聚上海与观众一起共赴风暴中心。面对如此豪华阵容，观众们现场互动踊跃，特别是对片中多场动作戏印象极为深刻



