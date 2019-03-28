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惊呆！年近50岁的古天乐身材这么好？

《反贪风暴4》曝终极预告 硬核打戏拳拳到肉

2019-03-28 11:08:28 来源：Mtime时光网

惊呆！年近50岁的古天乐身材这么好？不愧是香港电影圈的“劳模”级人物。《反贪风暴4》曝光终极预告，将于2019年4月4日正式上映。
       

古天乐入狱受检

时光网讯黄百鸣监制、林德禄执导，古天乐郑嘉颖林峯林家栋周秀娜等人联袂出演，张智霖特别出演的犯罪动作大片《反贪风暴4》今日发布了“鏖战在即”终极预告。

      《反贪风暴4》此次区别于前三部的最大看点，在于将案件背景设定在监狱之中，极端特殊的环境使得破案过程也更为惊险刺激，精彩紧凑的剧情令路演提前观影的观众大呼过瘾。

       

林峯身陷枪战

今日曝光的终极预告中，着重突出了监狱中的帮派激战、对立厮杀、贴身搏斗等惊险的冲突剧情。林家栋一句“我保证，你死定了！”狠戾的警告瞬间将氛围烘托得紧张肃杀。古天乐深入虎穴，被搅入狱中林峯林家栋两股势力中命悬一线。狱中多场硬核打戏拳拳到肉，监狱外郑嘉颖带领ICAC调查人员上演玩命追捕戏码，危机四伏的剧情一度让观众捏一把汗。

       此次路演小分队成员齐亮相，郑嘉颖、林峯、林家栋、周秀娜、谭耀文、栢天男、夏嫣齐聚上海与观众一起共赴风暴中心。面对如此豪华阵容，观众们现场互动踊跃，特别是对片中多场动作戏印象极为深刻

     

郑嘉颖医生造型

有观众特意问到直升机那场高危打戏，担心拍摄中是否存在危险，三位主创也现场为观众解答困惑。林峯表示时隔多年与郑嘉颖再次合作，没想到他身手非常好，二人还互相调侃对方“动作男星”。周秀娜也透露，两位男神都很会照顾人，虽然在戏中会“被打”，但他们都很专业。   

       《反贪风暴4》将于2019年4月4日正式上映

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 反贪风暴4 终极预告
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