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刘昊然陈都灵《双生》曝人物海报

艺校生因“画”结缘 邂逅神秘少女关系微妙

2019-03-28 14:48:32 来源：Mtime时光网

由刘昊然、陈都灵主演的《双生》曝光人物关系海报，该片将于4月19日全国上映。
       

《双生》人物关系海报

时光网讯 4月19日，由韩国导演金振成执导，陈都灵刘昊然领衔主演的青春悬疑电影《双生》将正式登陆各大影视院线。近日，《双生》正式发布人物关系海报。

       海报中，两位电影主人公露出侧脸，在海报新绿和鹅黄的水彩色调下，共同营造水彩般纯美温暖的主调，这样的细腻感让人不禁好奇，因“画”结缘的主人公在“委托”与“被委托人”的关系背后，究竟有着怎样不得不说的故事。
 
       《双生》由艺校学生李品（刘昊然饰）接到一份月薪十万的委托而展开，委托内容是为一位即将迎来生日的女孩“涛”（陈都灵饰）画像。为完成这份委托，李品只得只身前往一座林中豪宅，在此，李品与女孩“涛”相互邂逅。李品发现，这件画像为名的委托远没有他想象的那样简单纯粹，而李品与美丽的神秘少女“涛”之间的关系也在不知不觉中变得微妙了起来……

       《双生》是一部由男女主人公共同编制的青春悬疑物语，在清丽的外表下，电影究竟会用何种方式为故事中的悬疑因素踩点，又会以怎样的方式印合“双生”的主题，这点相信是许多观众心中最关心的问题。

       海报中，故事女主角神秘少女“涛”恬静优雅，眼神清澈，她清纯的形象和背后的神秘隐情形成了微妙的反差感，这种反差所带来的疑惑，相信只有当观众不放过任何一个细节看完全片后，才能析解故事的全貌。

       电影《双生》将于4月19日的登陆国内各大院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 双生
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双生 (2019)

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导演：金振成

主演：陈都灵 刘昊然

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