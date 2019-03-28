由杜鹃、陈晓主演的电影《如影随心》MV海报双发，该片讲述了小提琴家陆松与室内设计师文罂在巴黎邂逅，两人不打不相识，最后彼此迷恋，越陷越深，纠缠出一段虐心的错爱故事。









在“偷心”版人物海报中，陈晓手拉小提琴，体现自己的音乐家角色，搭配的台词：“我瞒你，是因为我爱你”，是恋爱中令观众们感同身受的“以爱之名”句式；在片中饰演设计师的杜鹃手持绯红色雨伞，以台词：“你瞒着我，就像以前你瞒着她一样”做出回应，显然对这个看似“用心良苦”的理由并不买账，潜台词中也流露出不少情感纠葛。





电影《如影随心》讲述了小提琴家陆松与室内设计师文罂巴黎邂逅，不打不相识，最后彼此迷恋，越陷越深，面对不断而至的情感难题，两人纠缠出一段虐心的错爱故事。





《如影随心》将在4月19日全国上映。

编辑：隐饮