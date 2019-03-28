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杜鹃陈晓《如影随心》MV海报双发

爆款金曲《说散就散》原唱献声 引出虐爱纠葛

2019-03-28 16:11:47 来源：Mtime时光网

由杜鹃、陈晓主演的电影《如影随心》MV海报双发，该片讲述了小提琴家陆松与室内设计师文罂在巴黎邂逅，两人不打不相识，最后彼此迷恋，越陷越深，纠缠出一段虐心的错爱故事。
       

《如影随心》同名主题曲MV（演唱：陈泳彤 林家谦）

时光网讯霍建起执导，陈晓杜鹃主演的爱情电影《如影随心》日前定档于4月19日全国上映。今日，片方曝光为电影量身打造的同名推广曲MV和“偷心”版人物海报。歌曲将电影里陈晓与杜鹃爱情中恩爱虐心的情节逐一呈现，海报上的扎心台词则直指恋爱中男女截然相反的思维方式，诠释了两位主人公之间的爱恨纠葛。

       电影《如影随心》今日发布的同名歌曲由JC陈泳彤与林家谦演唱，词曲都是为电影量身定制。JC的上一首金曲作品《说散就散》传唱率惊人，告别的伤痛与撕裂感十足；此次的《如影随心》则凭借着直戳人心的旋律，配合影片中两人在爱情中遇到的各个阶段跌宕起伏。

       在“偷心”版人物海报中，陈晓手拉小提琴，体现自己的音乐家角色，搭配的台词：“我瞒你，是因为我爱你”，是恋爱中令观众们感同身受的“以爱之名”句式；在片中饰演设计师的杜鹃手持绯红色雨伞，以台词：“你瞒着我，就像以前你瞒着她一样”做出回应，显然对这个看似“用心良苦”的理由并不买账，潜台词中也流露出不少情感纠葛。

       电影《如影随心》讲述了小提琴家陆松与室内设计师文罂巴黎邂逅，不打不相识，最后彼此迷恋，越陷越深，面对不断而至的情感难题，两人纠缠出一段虐心的错爱故事。

       《如影随心》将在4月19日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 如影随心 杜鹃 陈晓
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如影随心

如影随心 (2019)

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导演：霍建起

主演：杜鹃 陈晓

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