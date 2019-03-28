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撒花！《惊奇队长》内地票房终破10亿

漫威电影宇宙11年21部作品内地票房超146亿

2019-03-28 16:31:55 来源：Mtime时光网

《惊奇队长》是漫威票房最高的超级英雄起源电影，也是漫威票房最高的单人超级英雄电影。
      时光网讯 今日，漫威超级英雄电影《惊奇队长》内地票房突破10亿，历时21天。

      在漫威电影宇宙中，《惊奇队长》的内地票房成绩暂居第四名，前三名分别为《复仇者联盟3》、《复仇者联盟2》、《美国队长3》。

      《惊奇队长》是漫威内地票房最高的超级英雄起源电影，也是漫威内地票房最高的单人超级英雄电影（《美国队长3》几乎就是《复仇者联盟2.5》）。

      从2008年的《钢铁侠》开始，11年间，漫威电影宇宙的21部作品均有在内地上映，目前累计票房已超过146亿人民币。

漫威电影宇宙内地票房：

《钢铁侠》(2008)：9200万
《无敌浩克》（2008）：6000万
《钢铁侠2》(2010)：1.8亿
《雷神》(2011)：9780万
《美国队长》(2011)：6870万
《复仇者联盟》(2012)：5.7亿
《钢铁侠3》(2013)：7.5亿
《雷神2》(2013)：3.4亿
《美国队长2》(2014)：7.2亿
《银河护卫队》(2014)：5.9亿
《复仇者联盟2》（2015）：14.6亿
《蚁人》(2015)：6.7亿
《美国队长3》（2016）：12.4亿
《奇异博士》(2016)：7.5亿
《银河护卫队2》(2017)：6.9亿
《蜘蛛侠：英雄归来》(2017)：7.7亿
《雷神3》(2017)：7.4亿
《黑豹》(2018)：6.6亿
《复仇者联盟3》（2018）：23.9亿
《蚁人2》(2018)：8.3亿
《惊奇队长》（2019）：10亿（映中）

   编辑：羊羊

关键词： 内地票房 漫威 惊奇队长
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