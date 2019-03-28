《惊奇队长》是漫威票房最高的超级英雄起源电影，也是漫威票房最高的单人超级英雄电影。





在漫威电影宇宙中，《惊奇队长》的内地票房成绩暂居第四名，前三名分别为《复仇者联盟3》、《复仇者联盟2》、《美国队长3》。





《惊奇队长》是漫威内地票房最高的超级英雄起源电影，也是漫威内地票房最高的单人超级英雄电影（《美国队长3》几乎就是《复仇者联盟2.5》）。





从2008年的《钢铁侠》开始，11年间，漫威电影宇宙的21部作品均有在内地上映，目前累计票房已超过146亿人民币。





漫威电影宇宙内地票房：





《钢铁侠》(2008)：9200万

《无敌浩克》（2008）：6000万

《钢铁侠2》(2010)：1.8亿

《雷神》(2011)：9780万

《美国队长》(2011)：6870万

《复仇者联盟》(2012)：5.7亿

《钢铁侠3》(2013)：7.5亿

《雷神2》(2013)：3.4亿

《美国队长2》(2014)：7.2亿

《银河护卫队》(2014)：5.9亿

《复仇者联盟2》（2015）：14.6亿

《蚁人》(2015)：6.7亿

《美国队长3》（2016）：12.4亿

《奇异博士》(2016)：7.5亿

《银河护卫队2》(2017)：6.9亿

《蜘蛛侠：英雄归来》(2017)：7.7亿

《雷神3》(2017)：7.4亿

《黑豹》(2018)：6.6亿

《复仇者联盟3》（2018）：23.9亿

《蚁人2》(2018)：8.3亿

《惊奇队长》（2019）：10亿（映中）

今日，漫威超级英雄电影《惊奇队长》内地票房突破10亿，历时21天。

编辑：羊羊