但是可能不是你预想的那样!

据悉, 《欲望都市》 小说作者 坎迪斯·布什奈尔 的新书《都市中还有欲望吗?》(《Is There Still Sex in the City?》)将拍成剧,已被派拉蒙电视预订。书将于8月6日发行,讲述纽约城中,50岁以上的人的情爱和友谊。