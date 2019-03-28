2019-03-28 20:43:14 来源：Mtime时光网
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编辑：hello王小羊
导演：邱礼涛
主演：刘德华
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Ni Ni
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公众号口袋电影
31秒前
又来这一套。新角色，新故事。为什么要叫《拆弹专家2》？
叫我王小胖
41分钟前
突然发现，这个场地有点简陋！
-LD-
59分钟前
第一集刘德华饰演的角色不是已经被炸死了吗？我有没有记错?
我是大班尼Benny23分钟前
新的故事，和扫毒2、窃听系列一样
KID5407370ZXL
好久不见谢君豪
一亿光年M
1小时前
导演不是一般的丑啊
叫我王小胖51分钟前
导演又不是靠颜值，他腿好像也有问题。
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