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刘德华倪妮主演《拆弹专家2》香港开机

电影斥资2.8亿 刘青云加盟主演邱礼涛执导

2019-03-28 20:43:14 来源：Mtime时光网

《拆弹专家2》在香港正式开机，影片斥资超2.8亿，剧本、制作全面升级。
　　时光网讯  刘德华领衔、筹备两年的电影《拆弹专家2》在香港正式开机，影片斥资超2.8亿，剧本、制作全面升级。



　　据悉，《拆弹专家2》会在世界地标建筑实地取景，班底阵容不仅延续第一部“刘德华监制并主演+邱礼涛执导”的搭配，更邀请到刘青云主演EOD另一拆弹专家，女一号倪妮则饰演一名身份特殊的女特警。

　　此前，2017年公映的《拆弹专家》报收4亿票房，还获得香港金像奖最佳影片、最佳导演等多项提名，最终姜皓文获得最佳男配角。

   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 拆弹专家2 刘德华 刘青云 倪妮 开机
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拆弹专家2 (2019)

-1.0

导演：邱礼涛

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