BBC“星球系列”推五部新作，《一颗星球：七个世界》将率先于今年秋季与观众见面；同时《地球脉动3》也官宣回归。



















《一颗星球：七个世界》：大卫·艾登堡解说，汉斯·季默配乐



















担纲该片摄制的BBC自然历史部制片人查登·亨特强调：“《一颗星球：七个世界》聚焦各个大洲上多种多样的生命。我们的团队将透过镜头，向观众呈现生命的极致状态；揭秘隐藏在日常生活中，充满戏剧性、令人惊讶的野生动物趣事。同时，这部作品也将延续BBC星球系列作品的主旨，向观众阐述人与自然关系的真实现状——在人类主宰的当今世界，动物们所面临的诸多挑战。”





万众期待《地球脉动3》官宣回归！





















离中国更进一步









BBC Earth打算未来在中国多举行现场活动，包括邀请纪录片的主创人员与观众见面交流。另外，BBC Earth还将加深与腾讯的合作，双方合作的纪录片《太空看地球》（Earth From Space ）预计很快能与观众见面。该片采用卫星和地面同时拍摄的方式，视角史无前例地宏大，并包含不少中国画面。





“我们从未有过如此巨大的投入，从未如此地繁忙。这是BBC Studio的黄金时代。”查登·亨特感慨。

提起自然纪录片，业界元老BBC自然历史部（近年来以BBC Earth，中文“博思星球”的新品牌身份亮相）是绕不开的话题。