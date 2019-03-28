时光网讯
提起自然纪录片，业界元老BBC自然历史部（近年来以BBC Earth，中文“博思星球”的新品牌身份亮相）是绕不开的话题。
六十多年来，他们为全世界的自然片爱好者奉献了一部部感人至深的作品，《地球脉动》《蓝色星球》
等风靡全球；最新作品《王朝》
以戏剧化的方式讲述动物间权力斗争的故事，震撼了不少观众。
近日，BBC Studio在北京举办媒体会，首次采用“预告”的方式，披露“星球系列”未来5部作品的规划——《一颗星球：七个世界》
《完美星球》《冰冻星球2》《绿色星球》《地球脉动3》。这5部作品的联合预告片也同时曝光。
《一颗星球：七个世界》：大卫·艾登堡解说，汉斯·季默配乐
在这5部作品中，《一颗星球：七个世界》
将率先于今年秋季与全球观众见面。该作品共分为七集，将首次以大洲视角，观察百万年前的大陆分裂漂移所造就的七个大洲上的独特景观和故事。
“世界自然纪录片之父”、92岁高龄的大卫·艾登堡
爵士将为作品担当解说；奥斯卡金像奖得主汉斯·季默
与其在Bleeding Fingers Music的团队，联手为作品谱写并制作主题曲。这也是继《地球脉动2》
与《蓝色星球2》
之后，汉斯·季默第三次合作BBC自然历史纪录片。
担纲该片摄制的BBC自然历史部制片人查登·亨特强调：“《一颗星球：七个世界》聚焦各个大洲上多种多样的生命。我们的团队将透过镜头，向观众呈现生命的极致状态；揭秘隐藏在日常生活中，充满戏剧性、令人惊讶的野生动物趣事。同时，这部作品也将延续BBC星球系列作品的主旨，向观众阐述人与自然关系的真实现状——在人类主宰的当今世界，动物们所面临的诸多挑战。”
万众期待《地球脉动3》官宣回归！
2016年《地球脉动2》
和2006年《地球脉动》
可谓新世纪BBC自然历史纪录片的巅峰之作，这两部作品在IMDb电视类排行榜上分列第一和第三名，时光网评分高达9.6和9.4分。
万众期待之下，BBC Earth在中国首次官宣《地球脉动3》回归，而《地球脉动》
系列也将成为BBC自然历史纪录片最宏大的一个系列。
据查登·亨特
披露，《地球脉动3》将分为10集，与前作相比，这一部将注入新的角度，关注极端环境和地质元素对生态的影响；另外，该作还将更加关注人类与自然的互动，将至少在1-2集里侧重讲述人类活动以及它们造成的改变。
查登·亨特
还表示，5部纪录作品各有特色，除了上述两部，《完美星球》将从水、石油等元素角度切入，讲述这些元素如何联结、形成地球的能量循环，将是一种全景观式的、富有哲理的思考方式；《绿色星球》类似《地球脉动2》
，不过更侧重植物；《冰冻星球2》距前作推出刚好10年，将观察这10年中南北极发生的变化。
离中国更进一步
据BBC Studios大中华区负责人Julia Nocciolino女士介绍，《地球脉动2》《蓝色星球2》
和《王朝》
三部作品在全球获得10亿次观看量，其中2.5亿来自腾讯单一平台。中国已成为不容忽视的一大市场，BBC Earth将在未来加深与中国观众的联系。
BBC Earth打算未来在中国多举行现场活动，包括邀请纪录片的主创人员与观众见面交流。另外，BBC Earth还将加深与腾讯的合作，双方合作的纪录片《太空看地球》（Earth From Space ）预计很快能与观众见面。该片采用卫星和地面同时拍摄的方式，视角史无前例地宏大，并包含不少中国画面。
“我们从未有过如此巨大的投入，从未如此地繁忙。这是BBC Studio的黄金时代。”查登·亨特感慨。