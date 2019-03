这不算剧透,只是个友情提示!从现在开始,做好与你最心爱角色告别的心理准备。











Sergio Zurita谈到:“我可以告诉你,这部电影将会由喜转悲(takes you from laughter to tears),一个关键人物会死去。我能说的就是这么多,已经很多了,我不知道我可能说的太多了。“







为火箭浣熊配音的墨西哥演员Sergio Zurita 为火箭浣熊配音的墨西哥演员Sergio Zurita





虽然他没有透露这个角色究竟是谁,但这也意味着粉丝们要做好与自己最喜欢的人物说再见的心理建设了。





此外,Sergio Zurita还谈到关于雷神的故事会非常有趣,“有不可逆转的事情发生。非常有趣,关于雷神身上发生的故事。”





关于自己配音的角色,他提到了很多。他说火箭浣熊会与一个意想不到的人物进行对话,“这部电影看起来很热烈,很不错,火箭处于另一种精神状态,它总是怒气冲冲的射子弹,但现在它开始沉思了,而且有段时间它很伤心。”





《复仇者联盟4》将于4月26日北美上映,中国内地刚刚定档,将比北美提前两天在4月24日登陆院线。