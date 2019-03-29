网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

“东北版复仇者联盟”也定档了！

孔二狗《东北往事之二十年》首曝预告

2019-03-29 09:42:28 来源：Mtime时光网

《东北往事之二十年》根据孔二狗的长篇小说《东北往事：黑道风云20年》改编而成，此次是这个IP首次被改编成电影作品。
      时光网讯 今日，由孔二狗担任导演和编剧的电影《东北往事之二十年》曝光定档海报及定档预告，宣布影片将于5月1日全国上映。

      定档海报以极富东北民俗特色的红色花纹作为背景，兄弟四人的剪影视觉效果与背景形成鲜明对比。他们手拿大刀、斧头，傲然伫立在海报上部，似乎正准备与对手展开一场生死较量。据悉，电影《东北往事之二十年》讲述了一个残酷的帮派故事，夏雨扮演的主角梅三和张静初扮演的崔珠，将连同胡军吴樾等演员共同展现了一代人的爱恨情仇，同时将这二十余年间的社会变迁再现于大银幕。

      《东北往事之二十年》根据孔二狗的长篇小说《东北往事：黑道风云20年》改编而成，此次是这个IP首次被改编成电影作品。







   编辑：en

关键词： 东北往事之二十年 孔二狗 夏雨 张静初
关注时光网微信

相关电影/影人

东北往事之二十年

东北往事之二十年 (2017)

0.0

导演：孔二狗

主演：孔二狗

在线播放

孔二狗

孔二狗

Ergou Kong

职业：编剧 | 演员 | 制作人 | 导演

查看影人作品  >

夏雨

夏雨

Yu Xia

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (21)

发表

本周热读

1

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
2

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..
3

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..
4

《正义联盟》原始剧本吓人，华纳没让拍！

扎导揭秘当初剧情设计 关键片尾伏笔遭废弃

扎克·施奈德亲口披露他对《正义联盟》系列的宏伟构想，..
5

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..

查看更多