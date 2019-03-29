2019-03-29 09:42:28 来源：Mtime时光网
编辑：en
导演：孔二狗
主演：孔二狗
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Ergou Kong
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Yu Xia
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骆驼书记
8分钟前
黄胶鞋七分裤呢？
宋子豪2018
20分钟前
不错，给内地黑帮片长脸了，不像（坏蛋怎么炼成的），整成什么抗日剧，坑爹
klye1590934
23分钟前
思密达的风格，要是东北写实风格更浓郁一些就好了，不过这个片子为什么没有孙红雷？
独易无贰
26分钟前
看的我尴尬症犯了
cq
太干净了
M_1512311108186298558
44分钟前
用东北话说叫“瞎几把整”
魔力骑士
47分钟前
能把东北话先学好么。。。。。
满天神佛
51分钟前
一晃眼看成了《陈二狗的妖孽人生》
藏生嘉措
55分钟前
黑帮片能过审查，也是厉害，佩服。
懂你的男孩
1小时前
哎！有几斤几两还和复仇者联盟相提并论，臊得慌
分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？
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IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》
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