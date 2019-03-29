网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《人间·喜剧》终极预告加“料”不加价

艾伦王智首演夫妻 “大春秋雅”婚后生活引关注

2019-03-29 10:45:17 来源：Mtime时光网

继《夏洛特烦恼》后，首演夫妻的艾伦王智，两人默契度直线飙升，网友纷纷调侃要去影院看看“大春秋雅的婚后生活”。
　　时光网讯  由孙周执导，艾伦王智鲁诺领衔主演，任达华、金士杰、潘斌龙主演的喜剧电影《人间·喜剧》今日全国上映。为此，影片的终极预告里也新增一段番外小剧场，艾伦站在高墙上大胆宣言：“我上就我上！”

　　《人间·喜剧》由一场与钱有关的危机而起，几番折腾后，角色之间的关系越发复杂。身陷屠宰场险境的艾伦，哭到撕心裂肺的王智，哭笑不得的绑架案，紧张的城市追车战……电影的故事线索纷纷交汇在了一起。

　　继《夏洛特烦恼》后，首演夫妻的艾伦王智，两人默契度直线飙升，在影片中既经历过交不起房租、讨薪这样的艰辛，也有互相扶持渡难关的温情，将一对平凡小夫妻演绎得真实生动，网友纷纷调侃要去影院看看“大春秋雅的婚后生活”。

　　片中，濮通（艾伦饰）、米粒（王智饰）本是一对平凡夫妻，为生活的柴米油盐所困。而富二代杨小伟（鲁诺饰）因欠了巴爷（任达华饰）一屁股债后，事情却滚雪球一般越滚越大，所有人都被卷入一场连锁反应的生活旋涡，已经决定和杨小伟断绝父子关系的杨台竣（金士杰饰）也受到牵连。

　　濮通米粒成了绑架富二代杨小伟的“雌雄大盗”，以此为筹码对抗各路老司机的要挟；而巴爷和杨台竣的重要宝贝纷纷下落不明，难辨真伪。这对为平凡人代言的怂夫悍妻结局会怎样，故事的进展方向引得观众期待。

   编辑：hello王小羊

关键词： 人间喜剧
关注时光网微信

相关电影/影人

艾伦

艾伦

Allen Ai

职业：演员

查看影人作品  >

王智

王智

Zhi Wang

职业：演员

查看影人作品  >

人间·喜剧

人间·喜剧 (2019)

-1.0

导演：孙周

主演：艾伦 王智

在线播放

显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
2

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..
3

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..
4

《正义联盟》原始剧本吓人，华纳没让拍！

扎导揭秘当初剧情设计 关键片尾伏笔遭废弃

扎克·施奈德亲口披露他对《正义联盟》系列的宏伟构想，..
5

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..

查看更多