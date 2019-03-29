继《夏洛特烦恼》后，首演夫妻的艾伦王智，两人默契度直线飙升，网友纷纷调侃要去影院看看“大春秋雅的婚后生活”。





《人间·喜剧》由一场与钱有关的危机而起，几番折腾后，角色之间的关系越发复杂。身陷屠宰场险境的艾伦，哭到撕心裂肺的王智，哭笑不得的绑架案，紧张的城市追车战……电影的故事线索纷纷交汇在了一起。





继《夏洛特烦恼》后，首演夫妻的艾伦王智，两人默契度直线飙升，在影片中既经历过交不起房租、讨薪这样的艰辛，也有互相扶持渡难关的温情，将一对平凡小夫妻演绎得真实生动，网友纷纷调侃要去影院看看“大春秋雅的婚后生活”。





片中，濮通（艾伦饰）、米粒（王智饰）本是一对平凡夫妻，为生活的柴米油盐所困。而富二代杨小伟（鲁诺饰）因欠了巴爷（任达华饰）一屁股债后，事情却滚雪球一般越滚越大，所有人都被卷入一场连锁反应的生活旋涡，已经决定和杨小伟断绝父子关系的杨台竣（金士杰饰）也受到牵连。





濮通米粒成了绑架富二代杨小伟的“雌雄大盗”，以此为筹码对抗各路老司机的要挟；而巴爷和杨台竣的重要宝贝纷纷下落不明，难辨真伪。这对为平凡人代言的怂夫悍妻结局会怎样，故事的进展方向引得观众期待。