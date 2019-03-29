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《复联4》众超英4.18上海集结！

漫威官宣来华阵容 雷神蚁人鹰眼已经定了

2019-03-29 11:08:35 来源：Mtime时光网

漫威影业挤牙膏式陆续宣布蚁人和鹰眼将于4月18日集结上海《复联4》首映，还有谁回来呢？
　　时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》刚刚定档，漫威影业今天开始挤牙膏式宣布影片中国内地首映礼的嘉宾阵容，截止发稿时，敲定来华的有“蚁人”保罗·路德、“鹰眼”杰瑞米·雷纳和“雷神”克里斯·海姆斯沃斯

　　漫威影业宣布来华“超英”们将于4月18日集结上海，同时发布的三款宣传中，三位超英背影现身，背景是上海的各种地标建筑。随后漫威应该还将陆续公布更多来华的“超英”阵容

　　《复仇者联盟4》刚刚敲定内地档期为4月24日，比北美的4月26日提前两天。

雷神


蚁人


鹰眼



   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4 首映 上海 海报
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