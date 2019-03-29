心理学家弗兰克·卡德勒说过：“生命中最不幸的一个事实是，我们所遭遇的第一个重大磨难多来自家庭，并且，这种磨难是可以遗传的。”这就是原生家庭的罪与罚。





时光网特稿 热播剧《都挺好》迎来理想中的“大团圆”结局。但在原著小说中，明玉狠狠报复了明成，揍一顿，还让他吃了屎，最终明成也没有幡然醒悟。明玉选择不原谅，但是最后她放过了自己。这是不是看起来更真实一些？





自从《都挺好》开播伊始，这部剧就让人又爱又恨，苏家这一家人都被塑造成了“奇葩”。说是《都挺好》，其实“都挺不好”，没一个不“作”的。





《都挺好》灵魂人物——赵美兰，她的强大气场，影响着苏家每个人











或者可以说，从强势的妻子/母亲赵美兰这里开始，苏家就注定不会是一个安静祥和的家庭。





假装看不到，并不是所谓的“都挺好”。





心理学家弗兰克·卡德勒说过一句话：“生命中最不幸的一个事实是，我们所遭遇的第一个重大磨难多来自家庭，并且，这种磨难是可以遗传的。”





当我们还是孩子的时候，从父母身上习得了伴侣相处的模式，所以长大后，很多人嘴上说着“我不要成为你”，却还是重蹈覆辙。





幸运的人，一生都被童年治愈；而不幸的人，一生都在治愈童年。





苏大强wink，丧偶的苏大强活得可狂野了





“老年巨婴”苏大强、半生都在和原生家庭纠缠的苏明玉、没有自我觉知的妈宝男苏明成、被父母功能性养育的苏明哲，以及“阴魂不散”的赵美兰，他们身上通通背负着沉重的“心理”枷锁。





毕业于北大心理系的资深心理咨询师武志红在接受时光网采访时就谈到：人性没有电视剧“大团圆结局”那样简单。