《波西米亚狂想曲》目前国内票房已突破6000万，即将超越全国艺联票房最高纪录《三块广告牌》（6499万）。





今日，影片曝光服装设计幕后特辑，特辑中时装设计师扎克·帕森（Zac Posen）讲述了皇后乐队灵魂主唱佛莱迪·摩克瑞独特造型的特点，以及他对时尚潮流产生的深远影响。





皇后乐队成立于1970年，“形象不佳”的佛莱迪·摩克瑞用自己跨越4个八度的音域征服了布赖恩·梅和罗杰·泰勒。佛莱迪刚出道，就以独特的造型、霸气的台风、跨度极大的嗓音征服观众，他创造了令人眼前一亮的巨星风格。在接下来的几年里，他们用创作才华和感染力十足的表演风格征服了世界，佛莱迪像一颗超新星，剧烈燃烧，发出耀眼的星光。





本支特辑中，开篇就引用了佛莱迪·摩克瑞对于舞台美术、服装风格的独到见解：“我在舞台上穿那些衣服很开心，因为你看到的不是一场演出，你看的是一场时装秀。”这段话足以概括皇后乐队的美学概念。





时装设计师扎克·帕森也道出了佛莱迪对时尚观念和时尚潮流的影响：“我深受佛莱迪启发，他是个真正的艺术家。从服装到表演，他人生中每分每秒都在创作，自始至终都是如此。”





对于皇后乐队的演出服装风格，扎克·帕森如是说：“水晶、天鹅绒、亮片，他（佛莱迪）光芒万丈，如同天使…如果你像他一样天赋异禀，就必须不断挖掘潜力细心经营，令自己的方方面面都先声夺人，最难的是不断鞭策自己，寻找独一无二的创意，给观众无与伦比的体验，成就一场万人空巷的演唱会。”