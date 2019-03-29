《八个女人一台戏》主创齐聚香港，“八个女人”在戏中交锋不断，戏外郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝等女神同框，也是话题满满。





“八个女人”在戏中交锋不断，戏外几代经典女神如此难得的相聚同框也是话题满满。作为生活中相知20多年的好闺蜜，郑秀文及梁咏琪表示很开心再次合作，并通过这部电影与大家结缘。两人多年来见证彼此的变化，为在电影中饰演关系复杂的对手增添一份默契。郑秀文更希望大家能看到自己继《长恨歌》之后的进步。





自称是“守护型闺蜜”的白百何，与郑秀文组成“白米CP”，现场郑秀文更教白百何用粤语问候观众，引发粉丝惊叫连连，这两对戏内戏外的闺蜜现场撒糖甜翻天。而随后白百何更在微博上秀出与赵雅芝、叶童的合影，瞬间点燃回忆杀，成为网络热门话题。而芝姐赵雅芝则爆料关锦鹏导演比以前更加认真，每日的拍摄都会最早到现场，更开心能回到香港拍戏。





“八个女人”的大家庭其乐融融，导演及一众演员更在派对后台为梁咏琪补祝生日，梁咏琪亦许下生日愿望，希望上映时观众都能喜欢这部电影。

编辑：隐饮