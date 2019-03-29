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关锦鹏《八个女人一台戏》主创齐聚香港

郑秀文梁咏琪白百何赵雅芝 女神同框谁最美?

2019-03-29 14:17:38 来源：Mtime时光网

《八个女人一台戏》主创齐聚香港，“八个女人”在戏中交锋不断，戏外郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝等女神同框，也是话题满满。
      时光网讯 3月27日，由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文梁咏琪白百何赵雅芝齐溪周家怡商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》，于第43届香港国际电影节期间举办观影及派对活动。当天更有许鞍华、彭浩翔、施南生、张艾嘉、黄真真、叶童、李心洁等众多知名电影人及圈中好友倾情助阵。
 
      电影《八个女人一台戏》以著名的“香港中环大会堂”为背景，借排演一出舞台剧为契机，戏内戏外虚实相生中描摹出一幅热闹的娱乐圈女性众生相。关锦鹏导演表示本片全程在香港拍摄，并特意以香港大会堂为背景，搭建出以假乱真的一比一场景，正是为了能够拍出一份不忘初心的香港情怀。

       “八个女人”在戏中交锋不断，戏外几代经典女神如此难得的相聚同框也是话题满满。作为生活中相知20多年的好闺蜜，郑秀文及梁咏琪表示很开心再次合作，并通过这部电影与大家结缘。两人多年来见证彼此的变化，为在电影中饰演关系复杂的对手增添一份默契。郑秀文更希望大家能看到自己继《长恨歌》之后的进步。

       自称是“守护型闺蜜”的白百何，与郑秀文组成“白米CP”，现场郑秀文更教白百何用粤语问候观众，引发粉丝惊叫连连，这两对戏内戏外的闺蜜现场撒糖甜翻天。而随后白百何更在微博上秀出与赵雅芝、叶童的合影，瞬间点燃回忆杀，成为网络热门话题。而芝姐赵雅芝则爆料关锦鹏导演比以前更加认真，每日的拍摄都会最早到现场，更开心能回到香港拍戏。

      “八个女人”的大家庭其乐融融，导演及一众演员更在派对后台为梁咏琪补祝生日，梁咏琪亦许下生日愿望，希望上映时观众都能喜欢这部电影。

   编辑：隐饮

关键词： 八个女人一台戏
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八个女人一台戏

八个女人一台戏 (2019)

-1.0

导演：关锦鹏

主演：郑秀文 梁咏琪

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