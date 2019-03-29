《远去的牧歌》曝“鹰图腾”定档海报，4月12日全国上映，电影以西部牧民胡玛尔和哈迪夏两家人的悲欢离合、恩怨纠葛为缩影，横跨40年风雨历程，全景式展现转场迁徙的震撼历程。





本次曝光的巨幕版海报中，苍凉广袤的西北草原上转场队伍浩荡前行，海报上方一只雄鹰正锐利有神地向下凝视着前行队伍，和转场队伍中一马当先的领路人一人一鹰眼神呼应，让人印象深刻。









影片以富有哲理的意境化处理，采用散点式叙事方法，用全景式的记录手法，抢救性的细致拍摄，尽力还原了西部牧道上独有的人文景象，具有极高的人文价值，而为了将这一世界上最为宏大的原生态“游牧迁徙”的壮观景象呈献给观众，使观众获得身临其境的视觉体验，影片专门制作了中国巨幕格式，这在国内外的文艺片中都十分罕见。







此前，新疆地区举行了千场点映，累积票房达到千万，这部无流量明星、无IP的本土电影以高质量的制作水准打动观众，打造出了文艺电影在本土的“票房神话”。



