《黑客帝国》无疑是沃卓斯基们的巅峰之作，那后来的《极速赛车手》、《木星上行》等作品的反响平平，真的是她们江郎才尽了吗？

时光网特稿 “我们所期待的仅仅是那突如其来的出乎意料。”——沃卓斯基









但真正令《黑客帝国》经得住时间洗礼的，还是它充满玄机的对白和怪诞离奇的情节。它关于21世纪网络时代寓言性的内容引发了无数讨论，甚至哲学家、社会学家、文化研究学者都参与到对这部领先时代的科幻作品的解读当中。







《黑客帝国》三部曲 《黑客帝国》三部曲





与此同时，影片的年轻导演沃卓斯基兄弟也开始被越来越多的观众认识。兄弟二人在自己架构的未来废墟世界中，讲述了一段人类反抗计算机程序的史诗历程。





他们将钟爱的日本漫画、中国功夫、打坐冥想融入扑朔迷离的剧情之中，在表层故事下，又为电影融入了饱含东方神秘主义哲学的禅意，以及西方基督教思想的内涵。













《黑客帝国》成功发展成三部曲，全球揽下共16亿美元票房，沃卓斯基这个姓氏也成为了电影行业中一个闪亮亮的标签。









沃卓斯基的作品总有两面性，像是天使与魔鬼的混合体，正如他们所言“我们所期待的，仅仅是那突如其来的出乎意料。”





在《黑客帝国》中，人类生活在被主体控制下的虚幻世界中，但人们笃信眼前的就是真实。主人公尼奥被墨菲斯从矩阵中解救出来，面临着红蓝两种药丸的选择——吞下蓝色药丸可以重新回到矩阵世界忘记眼前的一切真实; 吞下红色药丸可以进入真实的世界。











借影片上映20周年之际，我们也为读者准备了两颗小药丸。蓝色代表当下你我眼前的现实世界，红色则是《黑客帝国》里沃卓斯基超乎想象的“真实世界”。





（注：文中的沃卓斯基家族称呼随性别转换有所不同）



