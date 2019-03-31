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科幻经典《黑客帝国》上映20周年

出道即颠峰 沃卓斯基们江郎才尽了吗？

2019-03-31 07:56:57 来源：Mtime时光网

《黑客帝国》20周年

▐ 蓝色，矩阵之前

💊漫威出品

💊天价编剧

💊新锐导演

▐ 红色，矩阵革命

💊【特效】

革命性的子弹时间

💊【美术】

动画分镜与赛博格美学

💊【动作】

引领潮流的高科技动作片

💊【剧情】

真实的荒漠和勺子并不存在

▐ 跨越《黑客帝国》

💊兄弟到姐妹

💊出道即巅峰

《黑客帝国》无疑是沃卓斯基们的巅峰之作，那后来的《极速赛车手》、《木星上行》等作品的反响平平，真的是她们江郎才尽了吗？
　　时光网特稿 “我们所期待的仅仅是那突如其来的出乎意料。”——沃卓斯基

　　1999年3月31日，一部名叫《黑客帝国》的科幻片在北美上映。在互联网飞速发展的年代，《黑客帝国》超前地表达出人类与互联网之间的虚实关系。影片包裹着商业大作的外壳，凭借天马行空的想象力、世界一流的动作指导和代表当时工业特效最高水准的“子弹时间”随即引发全球轰动。

　　但真正令《黑客帝国》经得住时间洗礼的，还是它充满玄机的对白和怪诞离奇的情节。它关于21世纪网络时代寓言性的内容引发了无数讨论，甚至哲学家、社会学家、文化研究学者都参与到对这部领先时代的科幻作品的解读当中。


《黑客帝国》三部曲

　　与此同时，影片的年轻导演沃卓斯基兄弟也开始被越来越多的观众认识。兄弟二人在自己架构的未来废墟世界中，讲述了一段人类反抗计算机程序的史诗历程。

　　他们将钟爱的日本漫画、中国功夫、打坐冥想融入扑朔迷离的剧情之中，在表层故事下，又为电影融入了饱含东方神秘主义哲学的禅意，以及西方基督教思想的内涵。



　　《黑客帝国》成功发展成三部曲，全球揽下共16亿美元票房，沃卓斯基这个姓氏也成为了电影行业中一个闪亮亮的标签。

　　《黑客帝国》系列是导演沃卓斯基们的巅峰作品，那之后二人导演作品不多，且大多反响平平：对于二次元的热爱没能使《极速赛车手》收获成功；叙事独特的《云图》也只是圆了两位导演的文学梦；《木星上行》变成了一场华丽丽的灾难；所幸进入美剧界的《超感猎杀》似乎又让她们（此时的沃卓斯基“兄弟”已经变成了“姐妹”）找到了感觉。

　　沃卓斯基的作品总有两面性，像是天使与魔鬼的混合体，正如他们所言“我们所期待的，仅仅是那突如其来的出乎意料。”

　　在《黑客帝国》中，人类生活在被主体控制下的虚幻世界中，但人们笃信眼前的就是真实。主人公尼奥被墨菲斯从矩阵中解救出来，面临着红蓝两种药丸的选择——吞下蓝色药丸可以重新回到矩阵世界忘记眼前的一切真实; 吞下红色药丸可以进入真实的世界。



　　借影片上映20周年之际，我们也为读者准备了两颗小药丸。蓝色代表当下你我眼前的现实世界，红色则是《黑客帝国》里沃卓斯基超乎想象的“真实世界”。

（注：文中的沃卓斯基家族称呼随性别转换有所不同）

作者：我爱罗宾   编辑：ruo

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑客帝国 20周年 沃卓斯基

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