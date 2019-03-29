《地狱男爵》曝第二支中文片段，展现了地狱男爵与血皇后的一场精彩对手戏。









《荒野狩猎》(The Wild Hunt)，讲述了地狱男爵与欧西里斯会社(The Osiris Club)成员一起狩猎巨人的故事，从此前曝光的预告片也可看出，影片完美地还原了这场“不可思议的巨人大战”。





作为经典超级英雄IP，这部漫改电影自制作以来就一直备受瞩目。爆红美剧《怪奇物语》中的警长大卫·哈伯化身新一代地狱男爵。影片中的终极反派，则是由“生化女王”米拉·乔沃维奇饰演的“史上最强女巫”血皇后，她强大的气场使这部制作更添霸气，最新曝光的一支原片片段就展现了血皇后颠覆世界的野心。





在风起云涌的末日之景下，血皇后试图蛊惑地狱男爵加入她的阵营，“来做我的王，让人们膜拜真正的你。”她看到了地狱男爵引领世界灭亡的能力，也从侧面印证了地狱男爵的恶魔血统可能会让他陷入正义与邪恶的矛盾之中。地狱男爵要如何对抗自己内心的黑暗面，魔法系女巫和肉搏系男爵之间的大战又将如何展开，一切都要等到电影上映才能揭晓了。





本片由《西部世界》导演尼尔·马歇尔执导，将于2019年4月12日在北美上映。