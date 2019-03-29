栾树、老狼、小柯等“摇滚老炮”献唱电影《地久天长》中的经典插曲《友谊地久天长》。黑豹乐队的主唱栾树，他也是电影女主角咏梅的丈夫。





咏梅丈夫栾树献唱 作为电影的“铁杆粉丝”，几个“老男孩”在微信聊天时一拍即合，决定自发制作一首“老友记”版《友谊地久天长》，望能感染更多观众走进影院，观看这部国产佳作。





“是王小帅导演的电影感动了我们，值得用这种方式表达出来。”栾树说。在这些乐坛“老炮儿”的呼吁下，包括小柯、老狼、沙宝亮、马上又、栾树、周晓鸥六位老男孩在内，加上王馨悦和刘紫瑶两位优美女声，共同献唱《地久天长老友记》，致敬电影《地久天长》。





由于“任务”紧急，为了早日制作完成，身处天南海北的歌星们，他们有的在北京，有的在海南，有的在东京……当机立断、就地取材，各自录好自己的演唱（有的甚至是直接用手机录音），更自行拍摄了配合歌曲的视频。





他们的好朋友孙楠、景岗山也现身MV，展现他们的友情深厚。在这部作品里，每个人都是表演者、导演、摄影师和录音，身兼多职。同时，马上又、史杨担纲编曲，歌曲中的口风琴也是由马上又演奏的，史杨演奏曼陀林、吉他，李久君担任贝司手。





其中黑豹乐队的主唱栾树，他也是电影女主角咏梅的丈夫，首次在东京用手机完成全部录音编曲，再交由后期混音师将来自天南海北的歌声剪辑到一起，最后制作成为一首致敬MV。





目前《地久天长》已经在全国影院上映了一周，8位明星为了让更多观众知道这部电影，并能走进影院支持这部创纪录的斩获两项柏林电影节大奖的影片，仅用4天时间，就完成了这首“穿越时空”版的《地久天长老友记》。