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新疆《第一次的离别》入围香港国际电影节

柏林载誉归来后再战电影节 姜文担任主席

2019-03-29 15:42:45 来源：Mtime时光网

本次香港电影节在新秀电影竞赛单元新增华语单元，评审团由著名导演、演员姜文担任主席，著名演员梁家辉及余男等担任评委。《第一次的离别》将与入围的另外七部影片共同角逐火鸟大奖。
　　时光网讯  3月18日，第43届香港国际电影节在香港会议展览中心揭开序幕，各竞赛单元的入围影片名单也陆续公布，其中由青年导演王丽娜执导、诗人导演秦晓宇监制、著名主持人汪涵担任总策划的《第一次的离别》入围新秀电影竞赛单元，这也是影片继东京国际电影节、柏林国际电影节获奖后再次入围国际电影节。

　　本次香港电影节在新秀电影竞赛单元新增华语单元，目的是鼓励及支持华语地区新锐导演。评审团由著名导演、演员姜文担任主席，著名演员梁家辉及余男等担任评委。《第一次的离别》将与入围的另外七部影片共同角逐火鸟大奖。

　　《第一次的离别》作为青年导演王丽娜的长片处女作，影片以独特的诗意现实主义的拍摄手法受到了国际影坛的持续关注，并陆续斩获第31届东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片，第69届柏林国际电影节新生代单元国际评审团最佳影片等奖项。

　　影片对“离别”“童年”“成长”等主题有着既忠于现实而又无比诗意的表达，为观众构建了一个充满“诗与真”的电影故事空间，让每个观众从中获得情感的共鸣和关于人生的思索。





　　影片于3月27日晚在香港进行了首轮放映，王丽娜导演及主创分享了幕后故事。首先关于电影理念，王丽娜认为理想的电影是纪实，不是拍摄手法的纪实，而是如何真诚地重新构建和讲述生活的方式，让观众不再依赖于情节的预设，而是成为认知生活的感知者和参与者，生活中有很多我们无法去说尽的东西，这恰恰让我们有思考的空间，而有关于此的表达是非常有力量的。

　　《第一次的离别》的演员均为没有表演经历的素人，其中几个主要角色都是孩子。如何塑造真实可信的情景，引导孩子们自然的情感流露是拍摄工作的重中之重。为此，导演首先进行了长达一年的“不介入”纪录拍摄，和片中的小主角艾萨、凯丽建立亲密信任的关系，深入他们的生活本身。其中小女主凯丽是导演在街上无意中的发现，一袭红裙的她在房子前跳舞，像天地间无拘无束的自由精灵，那一刻，导演就认准了她。

　　其实儿童题材的电影是比较难拍的，较为国人所熟知的可能还是像伊朗电影《小鞋子》这种风格的电影。王丽娜导演也讲到，在拍这部片子之前，她还没有那么强的使命感，去思考中国儿童电影怎么样，更多的是艺术创作者的自觉，觉得儿童是这部片子里头选的一个切入点和视角。

　　同时她认为伊朗儿童片不只是拍给孩子们看的，任何年龄层的观众都可以意趣盎然地进入，并从中受益。就像是枝裕和的电影一样，以家庭为轴心，但是它构建了一个世界，它关照了一个世界，只不过它是一个从小的世界、小的视角切入进去的。

   编辑：hello王小羊

关键词： 第一次的离别
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第一次的离别

第一次的离别 (2018)

-1.0

导演：王丽娜

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