影片在日本公映时曾蝉联三周票房冠军。此次《祈祷落幕时》在国内公映完全没有进行删减，凶杀、验尸、推理镜头一帧不少，百分百含“圭”量电影将呈现在大众面前。

《祈祷落幕时》是日本作家东野圭吾的长篇推理小说，也是“加贺恭一郎系列”的第十本小说。本片也是“新参者”加贺恭一郎系列的最后一部剧场版电影。《新参者》是阿部宽主演、日本TBS电视台制作并播出的10集推理电视剧，于2010年4月18日首播。

在东野圭吾诸多的代表作中，“加贺恭一郎”系列自问世以来就拥有绝佳的口碑，并斩获第48届吉川英治文学奖。该系列由东野圭吾历时几十年完成，以警察加贺恭一郎为主人公串联起众多推理故事，出版后一直被列为东野圭吾推介书单中的必选作品。此前“加贺恭一郎”系列中多部作品已经被搬上大荧幕，而本次国内上映的《祈祷落幕时》就是该系列的收官之作。





电影《祈祷落幕时》由东野圭吾亲自操刀改编，在忠于原著悬疑烧脑故事情节的同时，采用多线叙事将案件错综线索交织呈现，整个推理过程引人探寻，全片每秒钟都扣人心弦。被日本媒体盛赞为“东野圭吾推理宇宙巅峰之作”、“日本年度最佳悬疑电影”。