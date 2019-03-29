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阿部宽《祈祷落幕时》内地定档4.12

改编东野圭吾小说 凶杀验尸镜头一帧没删

2019-03-29 16:02:09 来源：Mtime时光网

由日本演员阿部宽主演《祈祷落幕时》内地定档4月12日上映，改编自日本作家东野圭吾的长篇推理小说。国内公映版本完全没有进行删减，凶杀、验尸、推理镜头一帧不少。
       

《祈祷落幕时》定档海报

时光网讯阿部宽主演的日本悬疑推理片《祈祷落幕时》定档4月12日登陆内地院线，并公布定档海报，前三个月日本电影上映数量井喷，该片已经是今年在内地上映的第九部日本电影了。

      影片在日本公映时曾蝉联三周票房冠军。此次《祈祷落幕时》在国内公映完全没有进行删减，凶杀、验尸、推理镜头一帧不少，百分百含“圭”量电影将呈现在大众面前。

     该片由松岛菜菜子饰演掌握案件关键的女艺人浅居博美，这是她与阿部宽首次大银幕合作。影片由福泽克雄（《半泽直树》、《华丽一族》）担任导演，沟端淳平、小日向文世、田中丽奈、山崎努等出演。

　　《祈祷落幕时》是日本作家东野圭吾的长篇推理小说，也是“加贺恭一郎系列”的第十本小说。本片也是“新参者”加贺恭一郎系列的最后一部剧场版电影。《新参者》是阿部宽主演、日本TBS电视台制作并播出的10集推理电视剧，于2010年4月18日首播。

       在东野圭吾诸多的代表作中，“加贺恭一郎”系列自问世以来就拥有绝佳的口碑，并斩获第48届吉川英治文学奖。该系列由东野圭吾历时几十年完成，以警察加贺恭一郎为主人公串联起众多推理故事，出版后一直被列为东野圭吾推介书单中的必选作品。此前“加贺恭一郎”系列中多部作品已经被搬上大荧幕，而本次国内上映的《祈祷落幕时》就是该系列的收官之作。

      电影《祈祷落幕时》由东野圭吾亲自操刀改编，在忠于原著悬疑烧脑故事情节的同时，采用多线叙事将案件错综线索交织呈现，整个推理过程引人探寻，全片每秒钟都扣人心弦。被日本媒体盛赞为“东野圭吾推理宇宙巅峰之作”、“日本年度最佳悬疑电影”。      

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 祈祷落幕时 阿部宽
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祈祷落幕时

祈祷落幕时 (2018)

7.7

导演：福泽克雄

主演：阿部宽 松岛菜菜子

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