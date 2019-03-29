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刘青云《我的宠物是大象》发布MV

新编版《康定情歌》 “象”眼看世界

2019-03-29 16:21:48 来源：Mtime时光网

在发布的人物版海报中，六大主演与呆萌可爱的大象君组团亮相，以新奇幽默的画风呈现，画中角色与片中人物性格交相呼应，每个人神态各异，暗示着心中的情绪，各望向不同的远方
　　时光网讯 一个将大象当宠物养男人的人生是如何精彩？是比别人更威风，还是活得比别人更沉重？日前，由刘青云尤靖茹等主演的浪漫喜剧电影《我的宠物是大象》宣布定档4月12日，今日，官方又曝出一组浪漫洒脱风格的物料——画风独特的“群像版”人物海报和新编版《康定情歌》MV，让我们得以管中规豹，以“象”眼看世界。

　　在发布的人物版海报中，六大主演与呆萌可爱的大象君组团亮相，以新奇幽默的画风呈现，画中角色与片中人物性格交相呼应，每个人神态各异，暗示着心中的情绪，各望向不同的远方，似在昭示着人物所怀有的追求各不相同，也暗藏着各人的小心思。

　　此次在MV中献声和在电影中以乐队本色身份出演的是中国民族特色乐队Kawa乐队，令人倍感遗憾的是，此次也是乐队成员、云南知名摇滚音乐人艾勇在大银幕上与观众的最后一面，艾勇在片中饰演的老黑一角给大家带来了欢乐，不幸的是，艾勇于2017年11月19日因病离世。艾勇曾说过：佤族是一个没有悲伤的民族。他便是一直在传递着这样一种欢乐至上的音乐精神，在电影中也是如此。KAWA乐队在影片中饰演马戏团的成员，走遍了大半个中国，四处流浪，以天空为帷幕、大地为舞台，传递着美妙欢乐的歌声，律动与感动同在。





　　《我的宠物是大象》改编自真人真事，题材深刻动人。听说过饲养各种奇珍异兽，从未听说过陆地之王大象也能养，而云南昆明的周伟，就是第一个吃螃蟹的人。大象之所以称为陆地之王，不仅仅因为它是陆地上最大的动物，而且，大象的“大胃王”地位在动物界也难逢敌手。养象不易，一头成年象每天所需的象草就需要足足一两百斤，一年成本近200万，如此“天文数字”的费用，周伟坚持了整整21年，而且他养的不止1头象，而是5头，从“富可敌国”到“步履维艰”，养象之路一路坎坷，但他，从未放弃。

　　周伟将21年的青春都奉献给了大象，纵使四处漂泊无处定居，对于他来说，大象在的地方就是他的家，正如电影《我的宠物是大象》所呈现一般，“生活不是我们活过的日子，而是我们记得住的日子”，对于周伟来说最难忘的回忆就是与大象相处的点滴时光，人生也正是如此，在负重前行时收获其中的善意、温暖和感动。一开始周伟把养大象当作的是一种“讨生活”的方式，到如今大象已经成为他生命中的一部分，谈及大象多多、欢欢，周伟无不感慨万分，笑称即便从头再来，他也会义无反顾地选择这条路，无怨无悔，只因这是他与大象结下的一段缘分。

　　《我的宠物是大象》中刘青云饰演的老齐，就是以周伟原型改编创作而来，正是这样一个生动的人物形象，历尽千帆，洗尽铅华，依旧热爱生活，坚信能看到乌云背后的金色光芒。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 我的宠物是大象 MV 海报
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