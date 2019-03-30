





















《小飞象》的魅力到底在哪里？为什么过去了78年，这部动画电影的热度依然不减，而且还能重制为真人版电影上。《小飞象》这部动画电影最特别的地方就在于塑造了一个有些自卑的主角，刚刚出生的小象丹波拥有一对硕大的耳朵，这对耳朵几乎能覆盖住它的身体，丹波和其它大象长得都不一样，包括它和妈妈都不一样，这就让它很自卑，天生就养成了胆小怯懦的习惯。





但是，丹波因为有一个心爱它的妈妈，以及一个对它鼎力相助的朋友花栗鼠蒂莫西，丹波最终凭借一对大耳朵一飞冲天，别人嘲笑丹波的耳朵是缺陷，没想到丹波凭借大耳朵逆天改命，这种逆袭的励志故事，配合丹波可爱的形象，真的让观众难以抵抗。





不鸣则已，一鸣惊人





动画电影《小飞象》1941年10月在美国上映，同年12月，珍珠港事件爆发，在那个惨烈的战争岁月中，小飞象丹波给无数美国观众带来了欢乐与泪水。在当时没有电视机的环境中，一部电影的上映周期会很长。《时代》周刊还把小飞象丹波评选为1941年的风云人物，感谢它带给观众的开心和信心。















