时光网特稿
1941年美国公映的《小飞象》
感动了几代观众，影响力已经波及了全世界范围，小飞象丹波无疑是迪士尼动画的经典角色之一。
华特·迪士尼
特别喜欢《小飞象》的故事，他本人看成片的时候也感动落泪。《小飞象》的故事和人物设计都非常适合拍摄成真人电影，但是，鉴于20世纪的电脑技术程度，《小飞象》真人化电影只能说是想法。
现在，《小飞象》
的故事被成功搬上大银幕。在此之前，迪士尼已经成功完成了《奇幻森林》电影版，影片票房和口碑双赢。迪士尼开始了将动画电影拍摄成真人电影的庞大计划，目前已经在制作的还有《花木兰》《狮子王》，以及这部完成并上映的《小飞象》。
《小飞象》的魅力到底在哪里？为什么过去了78年，这部动画电影的热度依然不减，而且还能重制为真人版电影上。《小飞象》这部动画电影最特别的地方就在于塑造了一个有些自卑的主角，刚刚出生的小象丹波拥有一对硕大的耳朵，这对耳朵几乎能覆盖住它的身体，丹波和其它大象长得都不一样，包括它和妈妈都不一样，这就让它很自卑，天生就养成了胆小怯懦的习惯。
但是，丹波因为有一个心爱它的妈妈，以及一个对它鼎力相助的朋友花栗鼠蒂莫西，丹波最终凭借一对大耳朵一飞冲天，别人嘲笑丹波的耳朵是缺陷，没想到丹波凭借大耳朵逆天改命，这种逆袭的励志故事，配合丹波可爱的形象，真的让观众难以抵抗。
动画电影《小飞象》1941年10月在美国上映，同年12月，珍珠港事件爆发，在那个惨烈的战争岁月中，小飞象丹波给无数美国观众带来了欢乐与泪水。在当时没有电视机的环境中，一部电影的上映周期会很长。《时代》周刊还把小飞象丹波评选为1941年的风云人物，感谢它带给观众的开心和信心。
真人版《小飞象》的故事和动画版有很多不一样的地方，真人版中的人类角色加重了戏份，柯林·法瑞尔
饰演的角色霍尔特因为身体受到重创成为残疾，在马戏团中挣钱混日子。但是，当霍尔特遇见了神奇的小飞象丹波，两个角色的命运也由此改变了。