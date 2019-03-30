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2019-03-30 12:28:28 来源：Mtime时光网

《小飞象》主创专访

《小飞象》男主角

柯林：蒂姆导演风格多姿多彩

《小飞象》导演

蒂姆：我喜欢迪士尼所有的电影

《小飞象》黄金配角

丹尼：这是我和波顿的“马戏团三

《小飞象》女主角

爱娃：我一直是导演的粉丝

《蝙蝠侠》《大鱼》黄金班底打造的这部最新版的《小飞象》，究竟有哪些看点，主创们在此有话要说，请走进本期的“时光对话”《小飞象》。
　　时光网特稿 1941年美国公映的《小飞象》感动了几代观众，影响力已经波及了全世界范围，小飞象丹波无疑是迪士尼动画的经典角色之一。

　　华特·迪士尼特别喜欢《小飞象》的故事，他本人看成片的时候也感动落泪。《小飞象》的故事和人物设计都非常适合拍摄成真人电影，但是，鉴于20世纪的电脑技术程度，《小飞象》真人化电影只能说是想法。


　　现在，《小飞象》的故事被成功搬上大银幕。在此之前，迪士尼已经成功完成了《奇幻森林》电影版，影片票房和口碑双赢。迪士尼开始了将动画电影拍摄成真人电影的庞大计划，目前已经在制作的还有《花木兰》《狮子王》，以及这部完成并上映的《小飞象》。



　　《小飞象》的魅力到底在哪里？为什么过去了78年，这部动画电影的热度依然不减，而且还能重制为真人版电影上。《小飞象》这部动画电影最特别的地方就在于塑造了一个有些自卑的主角，刚刚出生的小象丹波拥有一对硕大的耳朵，这对耳朵几乎能覆盖住它的身体，丹波和其它大象长得都不一样，包括它和妈妈都不一样，这就让它很自卑，天生就养成了胆小怯懦的习惯。

　　但是，丹波因为有一个心爱它的妈妈，以及一个对它鼎力相助的朋友花栗鼠蒂莫西，丹波最终凭借一对大耳朵一飞冲天，别人嘲笑丹波的耳朵是缺陷，没想到丹波凭借大耳朵逆天改命，这种逆袭的励志故事，配合丹波可爱的形象，真的让观众难以抵抗。

不鸣则已，一鸣惊人

　　动画电影《小飞象》1941年10月在美国上映，同年12月，珍珠港事件爆发，在那个惨烈的战争岁月中，小飞象丹波给无数美国观众带来了欢乐与泪水。在当时没有电视机的环境中，一部电影的上映周期会很长。《时代》周刊还把小飞象丹波评选为1941年的风云人物，感谢它带给观众的开心和信心。

　　真人版《小飞象》由蒂姆·波顿执导，这位好莱坞鬼才导演凭借《剪刀手爱德华》《蝙蝠侠》《大鱼》《爱丽丝梦游仙境》等名作被观众熟悉。由他来执导这部近似于童话的《小飞象》是再合适不过得了。


　　真人版《小飞象》的故事和动画版有很多不一样的地方，真人版中的人类角色加重了戏份，柯林·法瑞尔饰演的角色霍尔特因为身体受到重创成为残疾，在马戏团中挣钱混日子。但是，当霍尔特遇见了神奇的小飞象丹波，两个角色的命运也由此改变了。

　　这次出演《小飞象》的明星还有迈克尔·基顿《蝙蝠侠》丹尼·德维托《蝙蝠侠归来》爱娃·格林《佩小姐的奇幻城堡》等等，一看就知道都是蒂姆·波顿导演的老伙伴们，黄金班底打造的这部最新版的《小飞象》，究竟有哪些看点，主创们在此有话要说，请走进本期的“时光对话”《小飞象》。

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小飞象 蒂姆·波顿 专访 柯林·法瑞尔

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