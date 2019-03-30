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《复联4》防剧透压力大,导演伤透脑筋

打算再发表公开信 鼓励大家一开画就去看

2019-03-30 09:11:06 来源：Mtime时光网

《复联4》导演罗素确认片长在3小时左右，故事密度很大。另外他表示《复联4》的防剧透压力史无前例地巨大，他打算再写一封公开信，希望观众远离网络。


　　时光网讯 《复仇者联盟4》即将上映，观众的期待几乎到达顶峰。近日导演乔·罗素接受Box Office Pro采访，回答了诸多大家感兴趣的问题。

为啥那么长？

剧场版中文预告

　　此前时光网曾报道，有海外院线称接到迪士尼的通知，《复仇者联盟4》的放映时长将是182分钟（3小时02分钟），也有院线显示为181分钟。

　　乔·罗素被问及电影时长后没有给出确切答案，不过证实了3小时说法。“我们仍打算差不多是这个时长（3小时）。这个时长一直具体地存在着。自从我们剪这个片子第一刀以来，它就没有变过。尽管中间拍摄了大量镜头，我们也在一边做删减，让水平线基本维持在同一高度，因为故事密度真的很大。”

　　“我们有很多再次合作的角色，这需要那样的时长，”罗素补充道。“我和我的兄弟非常注重情感驱动力，而情感需要故事有真材实料。当你有一个庞大的情节、众多角色和情感驱动时，你需要时间来调节情绪和呼吸。”

　　“我们在电影上一直很努力。我们不喜欢超时。但终结一个10年的故事真的非常困难。”

《废柴联盟》

　　另外，罗素还表示，他们拍摄电视喜剧《发展受阻》《废柴联盟》的经验帮助到了他们，因为在这些作品中，他们就要把很多角色塞进半小时单集的时长中。

　　“漫威电影也是同样的情况。我们试图创造一种密度，让故事充满驱动力，不管时长多少。我们对情节点有着非常高的要求，我们曾在剪辑室里憋了好几个月，不断改变、扭转叙事方式，直到解锁最棒的那一个。”

如何防止剧透？

《复联3》期间罗素兄弟写的公开信

　　去年《复联3》上映前，罗素兄弟给广大粉丝写了一封公开信，请求看过影片的观众一定要保密，做不剧透的好公民。

　　而这次罗素表示，《复仇者联盟4》防剧透的压力更大，他打算再写一封信，让大家不要在网上剧透。“在某个时刻，我相信今年我们会再写一封信，要求大家不要上网说。我觉得这次的剧透比上次还要多。现在的文化，就是想当下立刻获得一切，而且越来越严重。世界通过社交媒体联结，信息在几秒内传播。如果你已经追随这个故事10年，你会想保护自己的。”

　　“最好一张白纸的状态去看。我鼓励大家开画首周就去看，因为我确定，当电影上映的那一刻，网上就会炸开了。”罗素补充道。

　　因为漫威粉丝群体越来越庞大，现在出现越来越多的网站和社群，通过一切可能的方法，去解剖宣传材料，去爆料各种非官方消息。让“防剧透”的任务变得愈发艰巨。



　　罗素表示，影迷想知道秘密的愿望是公平的，但电影人想保护电影剧情不被泄露的愿望也是公平的。他还举了自己小时候一遍遍在电影院看《星球大战》的例子，表示正片包含的远超预告片的信息量，令他非常震撼。

　　“这也是我和我的兄弟想带给别的孩子的体验。所以我们会限制预告片的信息量，也会加入混淆信息。”罗素说。“观众有很强的预测能力。每个人都能被颁发一个内容博士学位。预告片中一个小小的线索，就能毁掉一部电影。”

　　最后，罗素还表示，《复联4》并不代表他们与漫威宇宙的告别，“大门永远打开”。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复联4 复仇者联盟4 剧透 片场 罗素兄弟 乔罗素 漫威
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