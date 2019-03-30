托尔金的作品在世界各地耳熟能详，这位英国作家、诗人、语言学家及大学教授，创作的《霍比特人》、《魔戒》与《精灵宝钻》等经典作品，奇幻与细腻的艺术价值脍炙人口。











托尔金本尊













《托尔金》剧照，福斯没有拿到《魔戒》版权，却拍了《魔戒》之父的传记片





传记电影《托尔金》从托尔金小时候的故事开始说起，从小被霸凌欺负但成长过程中还是有幸交到挚友：克里斯托弗（汤姆·格林·卡尼饰演）、吉布森（帕特里克·吉布森饰演）、与史密斯（Anthony Boyle饰演）。这四个大男孩誓言要“以艺术改变世界”。





“（托尔金）找到三位挚友是他得以在自己的艺术专长发光发热的最大推手，”饰演托尔金的尼古拉斯·霍尔特说。霍尔特形容这份友谊是电影中很重要的情感元素之一，尤其是在第一次世界大战期间，四个大男生像要用艺术改变世界的远志，“





导演多姆·卡如库斯基形容《托尔金》是一部成长故事，在战争时代中发掘爱与友谊，电影聚焦在托尔金非常精彩的一生，他生命中的爱与友谊以及经过的困难。卡如库斯基说，四人的友谊激发彼此艺术专长的灵感发挥，很有意义也非常重要。





饰演Christopher Wiseman的汤姆·格林-卡尼则形容，四人的友谊“是一个安全的园地，他们可以互相分享点子与想法。”











电影也触及托尔金与至爱伊迪丝·布拉特（莉莉·科林斯饰演）的爱恋故事，演绎伊迪丝如何成为他的灵感缪思。尼古拉斯·霍尔特形容科林斯“散发一股经典年代的老牌影星魅力，也替《托尔金》增添不同的层面。” 他回忆两人拍的一场讨论语言的戏，那场戏的剧本有七页，虽然是托尔金的专业，伊迪丝还是挑战他对语言学的看法，直说语言不只是声调语词汇，代表的是一个文化与历史。 “（托尔金）教授在片中也重复这个观点。两人的感情是片中很酷的情感之一。”





《托尔金》预告片 托尔金的语言天份在他的文学创作中一览无遗，他打造的奇幻世界中每个生物都有自己的独特语言。霍尔特说自己从小就是托尔金作品的爱好者，但也要到接拍后拿到剧本才开始更认识这位受人景仰的作者，“连他的姓氏的正确发音我都是这时才学会。”





霍尔特说，从这些角色研究中更理解托尔金创作虚构语言背后的动机与灵感，“特别（托尔金）对生物与大自然的关系描绘生动可信，给了大自然一个古老有权威的声音。”





福斯探照灯公司出品的《托尔金》将在5月10日在北美上映。