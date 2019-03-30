时光网讯
作为一个超级英雄电影类型的奠基系列，《X战警》自2000年至今已经在全世界范围内收割了58亿美元的票房。该系列的终章《X战警：黑凤凰》
是2016年《X战警：天启》
的续集，也是整个福斯X战警系列的第12部作品，这个系列还包括三部《金刚狼》
和两部《死侍》
。
对于《X战警》漫画系列的粉丝来说，由Chris Claremont与Dave Cockrum以及John Byrne创作的《黑凤凰》漫画原作，是系列中最精彩的故事线之一，故事聚焦于会心灵感应和隔空控制的变种人琴·格雷的腐化和堕落。
主创在WonderCon
而影片于去年秋季发布的预告片也有关于外太空和外星人的片段，试图通过这些太空元素与《X战警》系列的其他电影区别开。而我们看到的三段共17分钟的片段则提供了更多的信息。
（以下内容包含对片段的剧透）
第一个片段在影片的前期，一上来的镜头就是X战警们的高光时刻，X教授（詹姆斯·麦卡沃伊
）在指挥全场，聚集起来的X战警们（包括詹妮弗·劳伦斯
饰演的魔形女，泰尔·谢里丹
饰演的镭射眼，亚历山德拉·西普
饰演的暴风女，伊万·彼得斯
饰演的快银，科迪·斯密特·麦菲饰演的夜行者，还有尼古拉斯·霍尔特
饰演的野兽）正试图对美国的一架受到太阳耀斑破坏的太空飞船进行救援，但主要还是夜行者的传送和快银的高速移动比较能发挥作用。最终他们成功救出了一队身陷险境的宇航员，而琴·格雷在期间所作出的一些努力却使她发生了一些“转变”。
当他们回到总部后，X教授把X战警的战绩当做优秀案例展示给变种人学院里其他有“天赋”的孩子和学生们。之后魔形女则对X教授表达了自己的意见，她觉得X战警承担了一些本不必要的风险，同时指出X教授太过关注公众和政府领导们的赞誉；在另一个镜头里，她指出女人总是在营救男人们，所以X教授应该考虑一下“更改整个团队的名称” （X战警原文X-Men的直译是X-男人）。
最后的一段前瞻片段有六分钟，展现的是X战警中的几位（包括X教授、暴风女和镭射眼）试图阻止万磁王（迈克尔·法斯宾德
）和其他人击杀琴·格雷。
之后的外景运动镜头片段表现出了一场拳拳到肉的野蛮搏斗，而这一整场的手持摄影机拍摄都是由摄影师摩洛·菲欧拉完成的。最终，万磁王击败了X战警，走进了一栋建筑里与琴·格雷也就是黑凤凰正面对抗。
另一边，一位可以变换形态的神秘外星人（杰西卡·查斯坦
）也不断地对着琴·格雷低语蛊惑。之后，万磁王发现凤凰远比他想象的要难对付得多。
合在一起，这些片段反映出《X战警：黑凤凰》
在试图表现一种更宽广而非精致，甚至有时候会有一种粗糙感的叙事，以展现角色们的核心冲突。
如同漫画的粉丝们所熟知的，漫画《黑凤凰》的故事难免会有一些短板，而导演金伯格在面对这个故事的时候却毫不犹豫地把它拍了出来。当然，我们不妨再等得久一点，来看看他们在影片中灌注的所有情感潜力能否在成片中完整呈现出来。
注：《X战警：黑凤凰》
将于6月7日在美国上映。欢迎在评论栏发表自己的想法，记得明天来观看影片卡斯在WonderCon上的采访视频，并在接下来两个月里持续关注即将更新的卡斯和剧组访谈，包括迪士尼对20世纪福斯的收购会如何影响该系列的未来命运。