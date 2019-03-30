



对于《X战警》漫画系列的粉丝来说，由Chris Claremont与Dave Cockrum以及John Byrne创作的《黑凤凰》漫画原作，是系列中最精彩的故事线之一，故事聚焦于会心灵感应和隔空控制的变种人琴·格雷的腐化和堕落。







主创在WonderCon





而影片于去年秋季发布的预告片也有关于外太空和外星人的片段，试图通过这些太空元素与《X战警》系列的其他电影区别开。而我们看到的三段共17分钟的片段则提供了更多的信息。

（以下内容包含对片段的剧透）









当他们回到总部后，X教授把X战警的战绩当做优秀案例展示给变种人学院里其他有“天赋”的孩子和学生们。之后魔形女则对X教授表达了自己的意见，她觉得X战警承担了一些本不必要的风险，同时指出X教授太过关注公众和政府领导们的赞誉；在另一个镜头里，她指出女人总是在营救男人们，所以X教授应该考虑一下“更改整个团队的名称” （X战警原文X-Men的直译是X-男人）。









之后的外景运动镜头片段表现出了一场拳拳到肉的野蛮搏斗，而这一整场的手持摄影机拍摄都是由摄影师摩洛·菲欧拉完成的。最终，万磁王击败了X战警，走进了一栋建筑里与琴·格雷也就是黑凤凰正面对抗。









如同漫画的粉丝们所熟知的，漫画《黑凤凰》的故事难免会有一些短板，而导演金伯格在面对这个故事的时候却毫不犹豫地把它拍了出来。当然，我们不妨再等得久一点，来看看他们在影片中灌注的所有情感潜力能否在成片中完整呈现出来。



