网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

蒂姆波顿《小飞象》登顶北美周五票房

"我们"次周1019万 "惊奇队长"全球票房冲10亿

2019-03-31 09:39:11 来源：Mtime时光网

蒂姆波顿《小飞象》周五票房收入为1530万美元，登顶北美周五票房；恐怖片《我们》上映次周斩获1019万美元排名第二；《惊奇队长》本周五北美再收550万美元，全球票房正向10亿美元大关冲刺。


       时光网讯 由迪士尼出品、蒂姆·波顿执导的真人版《小飞象》，本周五在北美开画，周五票房收入为1530万美元，在票房榜上暂列第一，周末三天票房预期很可能在4500万至5000万美元左右。这部电影获得了CinemaScore的“A-”分数，烂番茄新鲜度51%，均分5.76。

      从首波媒体评论来看，《小飞象》作为一部蒂姆·波顿执导的迪士尼电影，呈现出的效果可能有些不伦不类，虽然视觉上很有蒂姆·波顿的风格，但内核却在迪士尼的童趣和波顿式暗黑的拉扯中，“少了牵动人心的力量”。

       

《我们》剧照

《逃离绝命镇》导演乔丹·皮尔的恐怖新片《我们》，上映次周斩获1019万美元，排名本周第二名，该片累计票房已达1.04亿美元，后劲表现不错，影片汇聚了明星级演员阵容，由《黑豹》主演露皮塔·尼永奥和温斯顿·杜克、“使女”伊丽莎白·莫斯领衔主演。讲述一对夫妻带着孩子到海滨度假，经过了一天之后，丈夫的疑心病越来越重.....

       由布丽·拉尔森主演的漫威超级英雄大片《惊奇队长》，本周五再收550万美元，北美累计票房预计已突破3.38亿美元，全球票房已经达到9.45亿美元，正向10亿美元大关冲刺。

       与此同时，Pure Flix的反堕胎影片《计划外》(Unplanned)上映首周获得了约296万美元的票房，排名本周第四，周末票房有望突破700万美元。由狮门发行的催泪大作《五尺天涯》上映第三周，本周五票房报收196万美元排名第五，有望在周末票房突破700万美元，周末票房有望突破630万美元。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美周五票房 小飞象 我们 惊奇队长
关注时光网微信

相关电影/影人

小飞象

小飞象 (2019)

7.6

导演：蒂姆·波顿

主演：柯林·法瑞尔

在线播放

我们

我们 (2019)

-1.0

导演：乔丹·皮尔

主演：露皮塔·尼永奥

在线播放

惊奇队长

惊奇队长 (2019)

7.1

导演：安娜·波顿

主演：布丽·拉尔森

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (4)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..
4

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..
5

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..

查看更多