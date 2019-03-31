蒂姆波顿《小飞象》周五票房收入为1530万美元，登顶北美周五票房；恐怖片《我们》上映次周斩获1019万美元排名第二；《惊奇队长》本周五北美再收550万美元，全球票房正向10亿美元大关冲刺。



















由布丽·拉尔森主演的漫威超级英雄大片《惊奇队长》，本周五再收550万美元，北美累计票房预计已突破3.38亿美元，全球票房已经达到9.45亿美元，正向10亿美元大关冲刺。





与此同时，Pure Flix的反堕胎影片《计划外》(Unplanned)上映首周获得了约296万美元的票房，排名本周第四，周末票房有望突破700万美元。由狮门发行的催泪大作《五尺天涯》上映第三周，本周五票房报收196万美元排名第五，有望在周末票房突破700万美元，周末票房有望突破630万美元。