时光网讯
由迪士尼出品、蒂姆·波顿
执导的真人版《小飞象》
，本周五在北美开画，周五票房收入为1530万美元，在票房榜上暂列第一，周末三天票房预期很可能在4500万至5000万美元左右。这部电影获得了CinemaScore的“A-”分数，烂番茄新鲜度51%，均分5.76。
从首波媒体评论来看，《小飞象》
作为一部蒂姆·波顿执导的迪士尼电影，呈现出的效果可能有些不伦不类，虽然视觉上很有蒂姆·波顿的风格，但内核却在迪士尼的童趣和波顿式暗黑的拉扯中，“少了牵动人心的力量”。
《逃离绝命镇》导演乔丹·皮尔
的恐怖新片《我们》，上映次周斩获1019万美元，排名本周第二名，该片累计票房已达1.04亿美元，后劲表现不错，影片汇聚了明星级演员阵容，由《黑豹》主演露皮塔·尼永奥和温斯顿·杜克、“使女”伊丽莎白·莫斯领衔主演。讲述一对夫妻带着孩子到海滨度假，经过了一天之后，丈夫的疑心病越来越重.....
由布丽·拉尔森主演的漫威超级英雄大片《惊奇队长》，本周五再收550万美元，北美累计票房预计已突破3.38亿美元，全球票房已经达到9.45亿美元，正向10亿美元大关冲刺。
与此同时，Pure Flix的反堕胎影片《计划外》(Unplanned)上映首周获得了约296万美元的票房，排名本周第四，周末票房有望突破700万美元。由狮门发行的催泪大作《五尺天涯》上映第三周，本周五票房报收196万美元排名第五，有望在周末票房突破700万美元，周末票房有望突破630万美元。