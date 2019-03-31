网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

稳了！《复联4》内部试映收获高分

4月24日内地公映片长3小时 你准备好了吗？

2019-03-31 10:24:11 来源：Mtime时光网

《复仇者联盟4》导演罗素兄弟透露本片在内部试映分数反馈极佳，是漫威有史以来的最佳试映高分电影之一，该片4月24日在内地公映，片长为182分钟超过3个小时。
       

《复仇者联盟4》

时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》即将于公映，中国内地将比北美提前两天在4月24日上映。近日，导演罗素兄弟透露本片在内部试映分数反馈极佳，是漫威有史以来的最佳试映高分电影之一。

       罗素兄弟说：“我们在讲故事的时候会制造很大的密度，不管故事长度如何，我们会让观众感受到压迫感。对于故事的切入点，我们一直有各种研究，比如我们会在剪辑时花几个月时间，用不同的方式反转和改变故事方向，直到讨论出最佳的方案。”

       在导演看来，“我们对于内部试映分数十分重视，观众会告诉我们是否找准了正确的方向，还是走错了。《复联4》的内部试映分数，可以说是漫威有史以来最棒的高分电影之一，所及即使本片片场很长，它都很有可能被观众所接受。这会带来独一无二的观影体验，大家一定会很想分享这部影片的想法和感受，而且这种感受一定会超过《复仇者联盟3》。”

      4月23日是《复联4》全球最早的公映日期，该片的北美公映日期为4月26日，中国影迷将提前北美两天，在4月24日即可了解复联众将的终极命运，再也不用担心被剧透了！

       拥有五一小长假助攻的档期优势，《复联4》的内地票房表现有望刷出漫威新高。对于这部片长182分钟足有3个小时的电影，你准备好了吗？

   编辑：YY

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 复仇者联盟4
关注时光网微信

相关电影/影人

复仇者联盟4：终局之战

复仇者联盟4：终局之战 (2019)

0.0

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

相关文章

会员评论 (26)

发表

本周热读

1

原来他们在《惊奇队长》中撸的是假猫

漫威新片特效揭秘 全球票房将破10亿美元

43
原来局长尼克·弗瑞撸的是假猫
2

"复联4"发特辑&角色海报解读"生死"

分别是为了更好的重聚再战！猜猜谁将复活？

33
谁将在《复联4》复活？谁又将死去？
3

《复联4》内地定档4.24，提前北美两天！

加入全球最早上映地区 终于不用怕剧透了

漫威官宣超级英雄巨制《复仇者联盟4：终局之战》中国内..
4

《都挺好》倪大红有多红？角色图谱大总结

眼袋都会演戏！合作导演从张艺谋到吴京

29
在《都挺好》中倪大红饰演的苏大强让人印象深刻。总结倪..
5

《复仇者联盟4》片长确定182分钟？

IMDb公布时长 超越《正义联盟》《蝙超》

15
《复联4》182分钟的片长的确是在超级英雄电影中一枝独秀..

查看更多