罗素兄弟说：“我们在讲故事的时候会制造很大的密度，不管故事长度如何，我们会让观众感受到压迫感。对于故事的切入点，我们一直有各种研究，比如我们会在剪辑时花几个月时间，用不同的方式反转和改变故事方向，直到讨论出最佳的方案。”

4月23日是《复联4》全球最早的公映日期，该片的北美公映日期为4月26日，中国影迷将提前北美两天，在4月24日即可了解复联众将的终极命运，再也不用担心被剧透了！





拥有五一小长假助攻的档期优势，《复联4》的内地票房表现有望刷出漫威新高。对于这部片长182分钟足有3个小时的电影，你准备好了吗？