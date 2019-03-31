时光网讯 《复仇者联盟4：终局之战》
即将于公映，中国内地将比北美提前两天在4月24日上映。近日，导演罗素兄弟透露本片在内部试映分数反馈极佳，是漫威有史以来的最佳试映高分电影之一。
罗素兄弟说：“我们在讲故事的时候会制造很大的密度，不管故事长度如何，我们会让观众感受到压迫感。对于故事的切入点，我们一直有各种研究，比如我们会在剪辑时花几个月时间，用不同的方式反转和改变故事方向，直到讨论出最佳的方案。”
在导演看来，“我们对于内部试映分数十分重视，观众会告诉我们是否找准了正确的方向，还是走错了。《复联4》的内部试映分数，可以说是漫威有史以来最棒的高分电影之一，所及即使本片片场很长，它都很有可能被观众所接受。这会带来独一无二的观影体验，大家一定会很想分享这部影片的想法和感受，而且这种感受一定会超过《复仇者联盟3》
。”
4月23日是《复联4》全球最早的公映日期，该片的北美公映日期为4月26日，中国影迷将提前北美两天，在4月24日即可了解复联众将的终极命运，再也不用担心被剧透了！
拥有五一小长假助攻的档期优势，《复联4》的内地票房表现有望刷出漫威新高。对于这部片长182分钟足有3个小时的电影，你准备好了吗？