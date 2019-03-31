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HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备

灭霸新造型亮相 镶宝石的无限手套安排上了

2019-03-31 11:16:10 来源：Mtime时光网

HotToys曝《复联4》钢铁侠酷炫新装备，六支爪形的巨型装备装置于钢铁侠背部装甲上，战斗力大大提升。灭霸大大镶有无限宝石的无限手套也安排上了！
     

钢铁侠的六支爪形巨型新装备

时光网讯 2019年最瞩目漫威巨制《复仇者联盟4：终局之战》内地已定档4月24日成全球最早上映地区之一，影迷们皆期待不已！不过大家对这部续集的剧情细节仍所知甚少，不知道在《复仇者联盟3：无限之战》中化灰的超级英雄会否“复活”? 托尼•史塔克的去向如何？惊奇队长如何逆转无限? 近日只有从外媒杂志率先看到复仇者联盟的最新造型，让全球粉丝期待这场终局之战。

       Hot Toys今天宣布启动《复仇者联盟4：终局之战》的珍藏人偶企划，抢先电影上映推出两款配以最新造型与装备的珍藏人偶产品，包括最新型号的钢铁侠MARK LXXXV 1:6比例合金珍藏人偶以及宇宙级反派灭霸1:6比例珍藏人偶。钢铁侠和灭霸以新造型闪亮登场，灭霸大大镶有无限宝石的无限手套也安排上了！

      此款钢铁侠为托尼最新研发装甲并将首次于《复仇者联盟4: 终局之战》电影中登场，最新型号装甲比起上集的钢铁侠Mark L的明显地加强了肩膀丶手臂丶胸腹与大腿的装甲，并且饰有金属质感强烈的金色丶红色和碳灰色装甲配色，期待最新型号装甲的升级战斗能力！

      最新型号的钢铁侠是以金色丶红色和碳灰色为主色，一如以往由Hot Toys涂装师配合多层涂装工艺，展现出色的的合金装甲质感。胸甲丶背部和小腿装甲亦可分别拆卸及揭开，展现了独特复杂的内部结构及高科技机械细节。

     

灭霸大大镶有无限宝石的无限手套也安排上了

Hot Toys 更抢先与粉丝分享钢铁侠MARK LXXXV 1:6比例合金珍藏人偶的最新装备 ─ Nano Lightning Refocuser，此呈六支爪形的巨型装备是装置于钢铁侠背部装甲上，期待为钢铁侠大大提升战斗力。

      《复联4》故事将承接《复联3》末段，宇宙反派灭霸弹指间毁灭宇宙一半生物，以完成他平衡宇宙生态的理念。Hot Toys特别按电影角色比例打造了高约41.5cm的巨人素体，具逾20个可动关节，体型庞大，当中涉及复杂的体态设定；整个可动素体细致涂装上紫蓝色的皮肤细节与肌肉纹理，手臂部分采用了紫蓝色软身包胶制作，质感显得更为逼真细腻。

       同时Hot Toys 设计师按照灭霸的最新的装甲版电影造型打造，全套以金色及蓝紫色为主调的仿金属装甲，金光华丽的装甲拼凑上蓝紫色的组件细节。与此同时，灭霸人偶将配备一个结合LED亮灯与可动手指关节技术打造高可动性的无限手套，还有一个充满着力量感高举着无限手套手掌造型以供替换，两款手臂上的无限手套造型均细致饰有电镀涂装及旧化效果，仔细捕捉灭霸各个霸气英姿。

   编辑：隐饮

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关键词： 复仇者联盟4
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