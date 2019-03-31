3月29日，由蒂姆·波顿
执导，灵感缪斯爱娃·格林
、实力巨星柯林·法瑞尔
、金球奖影帝迈克尔·基顿
等诸多巨星联袂主演的迪士尼真人电影《小飞象》正式登陆全国超600家IMAX影院。影片公映当天，IMAX在京举办媒体看片会，“萌物鼻祖”小飞象逆风翱翔的传奇故事温情治愈在场观众，缤纷瑰丽的画面和蒂姆·波顿独树一帜的奇幻风格在IMAX声画影音极致效果的叠加之下，直击观众内心。
全新真人版《小飞象》
改编自1941年推出的迪士尼同名经典动画，此次好莱坞鬼才导演蒂姆·波顿携《爱丽丝梦游仙境》原班人马默契归来，“神仙级”视效在 IMAX银幕大放异彩，瞬间带领观众进入到一个惊艳而纯粹的魔法世界之中，无论是无边的山峦绿野，还是光怪陆离的奇幻游乐场，都让观众如同置身其中，映后观众评价：“小飞象的故事温暖而感动，唯有蒂姆·波顿能把孩子的美梦与噩梦完美集合，强烈推荐IMAX 3D，不仅视觉上的享受贯穿每一帧画面，柔情的旋律也通过IMAX完美的音效系统让你的身心平静，得到治愈。“
IMAX大银幕上小飞象水汪汪的大眼睛和俏皮的招风耳萌化人心，皮肤纹理的质感栩栩如生，娇憨可爱的神态和眼神更臻于完美，IMAX水晶般的大银幕，近在咫尺的3D效果会让观众仿佛亲身接触般感受小飞象的萌态，尤其当曾被嘲笑的小飞象成功逆袭，惊艳四座的一飞冲天引得观众难掩心中的激动为之欢呼。“小飞象的喜怒哀乐都牵动人心，而IMAX会让你似乎能感受到小飞象的内心，让你真实地感触到它的委屈、开心、坚强。