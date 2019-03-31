“萌物鼻祖”小飞象逆风翱翔的传奇故事温情治愈在场观众，缤纷瑰丽的画面和蒂姆·波顿独树一帜的奇幻风格在IMAX声画影音极致效果的叠加之下，直击观众内心。









IMAX大银幕上小飞象水汪汪的大眼睛和俏皮的招风耳萌化人心，皮肤纹理的质感栩栩如生，娇憨可爱的神态和眼神更臻于完美，IMAX水晶般的大银幕，近在咫尺的3D效果会让观众仿佛亲身接触般感受小飞象的萌态，尤其当曾被嘲笑的小飞象成功逆袭，惊艳四座的一飞冲天引得观众难掩心中的激动为之欢呼。“小飞象的喜怒哀乐都牵动人心，而IMAX会让你似乎能感受到小飞象的内心，让你真实地感触到它的委屈、开心、坚强。