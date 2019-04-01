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小语种进口片冰火两重天

日本印度赚翻 韩国多年销声匿迹

2019-04-01 08:06:08 来源：Mtime时光网

小语种电影有自己的生存法则，目前影市的格局主要呈现为“冰火两重天”。印度、日本两强争霸，其他国家的进口片则处于“偶然露头”或“销声匿迹”的状态。
      时光网讯特稿 在内地电影市场，最卖座的电影绝大多数都是华语片和英语片，小语种电影不算强势，但它们也经常活跃在我们的影院中，丰富着我们的观影选择。

      小语种电影有自己的生存法则，目前影市的格局主要呈现为“冰火两重天”。印度、日本两强争霸，占据了这部分市场份额的大头。泰国、西班牙、法国、俄罗斯、韩国等国家的进口片则处于“偶然露头”或“销声匿迹”的状态。



      近四五年内地电影市场飞速发展，小语种进口片的票房成绩也是在近几年才取得突破。内地影市首部票房破亿的小语种进口片为2014年上映的印度电影《我的个神啊》，但该片的成绩也只是刚刚破亿而已。2014年和2015年都只有一部小语种进口片破亿。

      2016年，4部小语种进口片票房破亿，市场这才算真正开始对这类影片敞开怀抱。在过去不久的2018年，共有7部小语种进口片实现票房破亿。截至《夏目友人帐》，小语种进口片内地票房破亿数量已达18部。



      小语种进口片的表现从2016年开始抬头，可能有这几方面的原因。第一，随着国内影院雨后春笋般的出现，观众观影频率的提升，观影口味变得越来越包容，愿意尝试接触华语、英语片之外的作品。第二，随着《我的个神啊》、《哆啦A梦：伴我同行》等早期小语种进口片逐渐在市场中打造起品牌形象，印度电影关注社会问题，日本主打动画等概念逐渐深入人心，推动受众群扩大。第三，2016年起，内地票房增速开始放缓，市场亟需在华语片、英语片之外寻找突破口，机会应运而生。

      作为市场的领头羊，华语片凭借本土文化优势，在纯喜剧和爱情片方面处于统治地位；以好莱坞为主的英语片在视效大片方面难觅对手。小语种进口片想夹缝求生，就必须填补市场空白，印度和日本进口片都找到了自己的位置。其他国家的小语种进口片大多没有形成自己的类型定位，偶然冒尖一下也只是单打独斗。

      市场环境不同，管理方法不同，还有很多小语种进口片虽然名声在外，但无法引进。这时，合拍片、翻拍片就成了一种曲线进入中国市场的方式。它们虽然不那么显眼，但也和其他小语种进口片一起深深影响了国内电影市场的面貌。

内地票房1亿以上的小语种进口片：
1《摔跤吧！爸爸》，2017年，票房12.99亿，印度
2《神秘巨星》，2018年，票房7.47亿，印度
3《你的名字。》，2016年，票房5.77亿，日本
4《哆啦A梦：伴我同行》，2015年，票房5.3亿，日本
5《小萝莉的猴神大叔》，2018年，票房2.85亿，印度
6《天才枪手》，2017年，票房2.71亿，泰国
7《起跑线》，2018年，票房2.1亿，印度
8《哆啦A梦：大雄的金银岛》，2018年，票房2.09亿，日本
9《龙猫》，2018年，票房1.74亿，日本
10《看不见的客人》，2017年，票房1.73亿，西班牙
11《嗝嗝老师》，2018年，票房1.49亿，印度
12《哆啦A梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》，2017年，1.49亿，日本
13《名侦探柯南：零的执行人》，2018年，票房1.27亿，日本
14《夏目友人帐》，2019年，票房1.15亿，日本
15《我的个神啊》，2014年，票房1.12亿，印度
16《航海王之黄金城》，2016年，票房1.07亿，日本
17《哆啦A梦：新·大雄的日本诞生》，2016年，票房1.04亿，日本
18《火影忍者剧场版：博人传》，2016年，票房1.03亿，日本

   编辑：羊羊

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 进口片 内地票房 日本 印度 西班牙 泰国 法国 韩国

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